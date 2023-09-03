ميليشيا (قسد) الانفصالية تستولي على مقر المركز الثقافي في القامشلي

في سياق مخططاتها الانفصالية استولت ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي اليوم على مقر المركز الثقافي بمدينة القامشلي، بعدما استولت خلال السنوات الماضية على العشرات من المقرات والمؤسسات الحكومية بمختلف اختصاصاتها.

وقال مدير معهد الثقافة الشعبية في القامشلي فهد القاطع في تصريح لمراسل وكالة سانا: إن مسلحين يتبعون لميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي تمركزوا أمام المقر الرئيسي للمركز الثقافي العربي في القامشلي، ومنعوا دخول العاملين وهددوهم بعدم العودة إلى المركز، وإنه سيتم منعهم من الدخول إليه لاحقاً.

ويأتي استيلاء ميليشيا “قسد” على المركز الثقافي، في إطار الانتهاكات المستمرة لهذه الميليشيا خدمة لأجندة مشغلهم الأمريكي.