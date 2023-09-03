“التجارة الداخلية” تؤسس صفحة على “فيسبوك” لتلقي الشكاوى

تشرين

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن تأسيس صفحة على فيسبوك تعنى بالشكاوى الموجهة للوزارة، وسيتم استقبال الشكاوى والرد عليها بعد معالجتها.

وفي بيان لها بينت الوزارة أن ثقافة الشكوى واجب وحق للجميع، وأنه لا يجب السكوت عمن يظلمنا أو يغشنا وخاصة بحجة (جاري أوقريبي ..)

وتمنت الوزارة الابتعاد عن الشكاوى غير المحقة وتقديم شكوى محددة بالمكان والزمان والموضوع، طالبةً كتابة أسم صاحب الشكوى مع رقم الهاتف كي يتم التواصل معه، حتى لا يتم الوقوع في مغبة شكاوي كيدية أو اتهامات ورائها مصالح ضيقة.

عنوان الصفحة:

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550688042156