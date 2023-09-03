“الشؤون” تسعى لربط المبادرات المجتمعية مع “السورية للتجارة” لتأمين المستلزمات المدرسية للطلاب

تشرين

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن سعيها لربط المنظمات غير الحكومية مع “السورية للتجارة” للاستفادة من عروضها الخاصة والمتميزة فيما يخص المستلزمات المدرسية، لتأمينها بأسعار مناسبة ومدروسة ضمن حدود التكلفة فقط.

ونوهت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك بالمبادرات المجتمعية التي سارعت لتقديم كل ما يمكن من احتياجات ولوازم مدرسية، تزامناً مع افتتاح العام الدراسي الجديد، مؤكدة تطلعها لتقديم كل ما يدعم جهود هذه المبادرات بمختلف أنواعها، ويعزز العمل الإنساني في هذه الظروف التي نحتاج فيها للتكاتف والتعاضد.

وأبدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل استعدادها للتعاون مع المساهمات التي تدعم الأسر الأشد حاجة في كل المحافظات، مشيرة إلى أنها مستمرة بتقديم الدعم للأسر المحتاجة بالشراكة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركاء.