التسجيل في الموسم الجديد من الأولمبياد العلمي السوري مستمر حتى ٢٠ أيلول

تشرين

مددت هيئة التميز والإبداع فترة التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024 حتى الـ 20 من أيلول الجاري، وذلك للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه تم تمديد التسجيل بسبب الإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة، ولمنح فرصة إضافية جديدة للطامحين بالتميز العلمي، ممن لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني حتى الآن.

وأوضحت الهيئة شروط الانضمام للأولمبياد، وهي حصول الطالب على 2800 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي في التعليم العام، وعلى 2620 في المواد الكونية فما فوق في الإعدادية الشرعية، مع الحصول على 595 درجة فما فوق في مادة الرياضيات، وعلى 395 درجة فما فوق في مادة العلوم العامة في امتحان شهادتي التعليم الأساسي والشرعي، لإبراز تميزهم محلياً ودولياً في اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية.

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين بالانضمام إلى الأولمبياد ملء استمارة التسجيل الإلكترونية الموجودة على الرابط الوارد على صفحة الهيئة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

ويتضمن التسجيل ملء رغبة الطالب بالمادة التي يود المشاركة فيها من اختصاصات الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والمعلوماتية، وتثبيت رقم هاتف خلوي لاستلام رسالة تتضمن مكان وتاريخ الاختبار، مع العلم أنه لا يمكن تعديل الرغبات بعد انتهاء فترة التسجيل.