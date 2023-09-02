مشروع جريح الوطن يعلن بدء توزيع القرطاسية والحقائب المدرسية لأبناء الجرحى

تشرين:

أعلن مشروع جريح الوطن أن أكثر من 50 مركزاً للمؤسسة السورية للتجارة في مختلف المحافظات والمناطق باشروا عملية توزيع القرطاسية والحقائب المدرسية لأبناء الجرحى.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أن القرطاسية مخصصة لطلاب مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مشيراً إلى أن التوزيع مستمر من خلال بطاقة جريح الوطن، حتى تسليم نحو 8500 طالب وتلميذ المستلزمات المدرسية.

وكان المشروع أعلن الشهر الماضي أنه يعتزم تقديم قرطاسية وحقائب مدرسية لجميع أبناء الجرحى الذين يتابعون تعليمهم في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي في جميع المحافظات، وذلك بمساهمة من الفعاليات الاقتصادية العامة والخاصة.