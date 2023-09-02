مقتل مئات الجنود الأوكرانيين والدفاعات الجوية الروسية تسقط 25 مسيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على مئات الجنود الأوكرانيين وأسقطت 25 مسيرة لقوات كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي حول العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أن القوات الروسية أحبطت هجمات لقوات كييف في اتجاه زابوروجيه وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، مكبدة إياها خسائر كبيرة بلغت مئات الجنود.

وأكد البيان أن القوات الروسية حسنت مواقعها على طول الخطوط الأمامية للجبهة في منطقة كليشيفكا على محور دونيتسك، مشيراً إلى أن الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة (الجنوب) التابعة للقوات الروسية نجحت في صد خمس هجمات على مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، إضافة إلى ثلاث هجمات شنتها القوات الأوكرانية على مدينة ماريينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ولفت البيان إلى أنه على محور كوبيانسك استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لوحدات قوات مجموعة (الغرب) التابعة للقوات الروسية لواء الدفاع الإقليمي 103 في منطقة كيسلوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتمكنت القوات الروسية من تدمير دبابة ومركبة قتال مشاة وأربع مركبات قتالية مدرعة وسيارتين ومنظومة صواريخ (ستريلا 10) المضادة للطائرات، ومدفعي (كراب) وثلاثة مدافع هاوتزر، إضافة إلى مدفع (إم 119) أمريكي الصنع.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت مستودعي ذخيرة للقوات الأوكرانية في محوري جنوبي دونيتسك وخيرسون.

وأسقطت الدفاعت الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، واعترضت صاروخا من طراز (هيمارس) أمريكي الصنع.