سرقا ٢٥ منزلاً في حي الثورة بدير الزور!

تشرين:

تمكنت دوريات قسم حي الثورة في دير الزور من إلقاء القبض على كل من المدعوَين (عمر . ع) و(علي . ب)، بعد ورود عدة شكاوى من قبل الأهالي إلى القسم حول قيام أشخاص مجهولين بسرقة المنازل والمحال التجارية ليلاً في حي الثورة ، ليتم بعدها تكثيف الدوريات والمتابعة الحثيثة والمراقبة المستمرة.

وحسب بيان لوزارة الداخلية فقد اعترف المقبوض عليهما بإقدامهما على سرقة أكثر من ( 25 ) منزلاً ومحلاً تجارياً بطريقة الخلع والكسر ، كما اعترفا بقيامهما ببيع المسروقات للمدعو (شريف . ح) والذي بدوره يقوم بتصريف المسروقات بالأسواق وصرف المبالغ المالية على حاجاتهم الشخصية وعلى الفور تم إلقاء القبض على المدعو (شريف) وبالتحقيق معه اعترف بجميع ما نسب إليه وبتفتيش المدعوَين (عمر وعلي) عثر بحوزتهما على سـ.ـلاح أبيض (شنتيانات وخناجر) وبتدقيق وضعهما تبين وجود عدة إذاعات بحث بحقهما بجرائم السلب والسرقة الموصوفة.

وتم استرداد بعض المسروقات وتسليمها لأصحابها أصولاً وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل.