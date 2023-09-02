«الأحذية» تزود معمل مصياف بآلتين حديثتين وتصلح آلاتها بخبرات وطنية

تشرين:

أوضح المدير العام للشركة العامة للأحذية شريف الحسن أنه تم رفد معمل مصياف بآلتين حديثتين، إضافة إلى متابعة إصلاح وصيانة العديد من آلاتها لتحافظ على الإنتاج بكامل طاقتها.

وأشار الحسن في تصريح نشرته وزارة الصناعة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إلى أن الهدف من ذلك هو تحسين الواقع الإنتاجي والفني لمعامل الشركة، ومنها معمل أحذية مصياف، مبيناً أن نسبة التنفيذ خلال العام الحالي بلغت 61 بالمئة من الخطة المقررة، وأن الإنتاج المنجز تم تسويقه بالكامل.

ولفت مدير عام الشركة العامة إلى أنه يتم حالياً الاعتماد على معمل مصياف بشكل شبه أساسي، لاستكمال تنفيذ وتسليم الطلبيات المتعاقد عليها في الوقت المحدد.

وبين الحسن أن صدور نظام الحوافز الجديد سيحدث نقلة نوعية بوضع العمال، وسيشكل حافزاً كبيراً لزيادة الإنتاج.