انتقاء منتخب سورية لكرة الطاولة للبراعم استعداداً لبطولة الأمل في لبنان

تشرين:

أقام اتحاد الطاولة بطولة انتقاء منتخب سورية للبراعم في صالة ناصح حلواني في حماة، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة الأمل التي ستقام في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفاز في المراكز الثمانية الأولى بفئة الذكور على التوالي كل من اللاعبين عبد العزيز موصلي (حماة) وعمر سلوم (حماة) ويامن بزازة (دمشق) وضياء سيجري (حماة) وهوفيك ميساكيان (حلب) وعز الدين موصلي (حماة) وعبد الله قاشوش (حماة) وجود شيحان (إدلب).

وحقق المراكز الأولى بفئة الإناث على التوالي كل من لين أوغلي (طرطوس) وبانة عرنوق (طرطوس) وبشرى حسين (طرطوس) وكارول صافي (اللاذقية) وسيلين ضعون (حماة) ونايا شاكر (حماة) وجولي شمالي (حماة).

رئيس اتحاد اللعبة بسام خليل أوضح في تصريح صحفي أن المنافسات كانت قوية، وشهدت ظهور مستويات فنية مبشرة بجيل جديد يردف منتخباتنا في الفئات الأعلى مستقبلاً، لافتاً إلى أنه بناء على نتائج البطولة تم انتقاء أصحاب المراكز الثانية الأولى ليكون في صفوف المنتخب والمشاركة في الاستحقاقات القادمة، ولا سيما بطولة الأمل التي ستقام في بيروت في شهر تشرين الأول القادم.

يشار إلى أن منتخب سورية لكرة الطاولة حقق برونزية الفرق بفئة الإناث في الدورة العربية التي اختتمت مؤخراً في الجزائر.