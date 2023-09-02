بتخفيضات في الأسعار بنسب تصل إلى ٤٠%.. افتتاح معرض «العودة إلى المدارس 2» في حلب

برعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، افتتح محافظ حلب حسين دياب مساء أمس معرض “العودة إلى المدارس 2” الذي تنظمه غرفة تجارة حلب بالتعاون مع السورية للتجارة، بمشاركة نحو 60 جناحاً تتضمن جميع مستلزمات العودة للمدرسة من القرطاسية والحقائب والملابس المدرسية والأحذية إضافة إلى المواد الغذائية والمنظفات بأسعار منافسة وبحسومات كبيرة.

وأكد محافظ حلب أهمية إقامة هذه الفعاليات والأنشطة الاقتصادية، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، كون هذه المعارض تساهم في تقديم المنتجات الوطنية -بما فيها المستلزمات المدرسية- بأسعار مناسبة للمواطنين، وبيّن أهمية تعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الظروف الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذا المعرض يعكس دور أهالي حلب وتجارها وصناعييها من خلال تكاتفهم وتضامنهم لتخفيف الأعباء عن أهالي الطلاب، وذلك من خلال التدخل الإيجابي في السوق، وكسر حلقة الوساطة بين المنتج والمستهلك، وذلك عبر ما يقدمه المعرض من منتجات بأسعار مخفضة ومنافسة.

من جانبه أوضح رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي أن الهدف من الفعالية هو توفير كل المستلزمات المدرسية من دفاتر وقرطاسية وألبسة مدرسية وحقائب إضافة إلى المواد الغذائية والمنظفات بأسعار منافسة ومدروسة وأقل من السوق بنسبة 35 إلى 40%، مضيفاً إن المعرض هو استمرار لسلسلة مهرجانات تسويقية اجتماعية تقيمها غرفة تجارة حلب كنوع من التفاعل والتكافل الاجتماعي وللمساهمة بتوفير سلع ضرورية بأسعار منخفضة، معتبراً ذلك واجب الغرفة تجاه أبناء حلب في هذه الظروف.

يذكر أن الفعالية مستمرة لغاية يوم الاثنين القادم من الثالثة عصراً حتى العاشرة ليلاً.