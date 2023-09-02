«النفط» تصدر قرارات باعتماد نظام التحفيز الوظيفي للعاملين فيها بنسب تصل إلى ٣٠٠%

تشرين:

أصدر وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور قرارات اعتماد نظام التحفيز الوظيفي لوزارة النفط والثروة المعدنية والجهات العامة التابعة لها، ليكون هذا النظام نافذاً بدءاً من تاريخ 1 / 9 / 2023.

وحسب بيان لوزارة النفط فإن نظام التحفيز الوظيفي يمنح العاملين في القطاع النفطي الإنتاجي والفني حوافز إنتاجية ومادية تصل إلى 300% من الراتب شهرياً، كما سيتم منح علاوات تشجيعية لأداء الأعمال الإدارية والأنشطة الفكرية بهدف تطوير القدرات الإدارية للعاملين.

وزير النفط أكد أن نظام التحفيز خطوة مهمة في تطوير القطاع النفطي والثروة المعدنية فهو يعكس الحرص الكبير من قبل الحكومة على تحسين بيئة العمل وتعزيز الأداء ورفع مستوى الإنتاجية وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأعرب الدكتور قدور عن ثقته بأن نظام التحفيز الوظيفي سيساهم بشكل فعال في تحقيق الرؤية لتنمية قطاع النفط والثروة المعدنية، مؤكداً أن الحكومة ستستمر في دعم وتشجيع العاملين في هذا القطاع لتحقيق التطور والنمو المنشود.

يذكر أن القرار يأتي في إطار تنفيذ المرسوم رقم /252/ لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.