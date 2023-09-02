السورية للتجارة تسوق ٢.٥ طن من التفاح بأسعار مجزية

تشرين- رفاه نيوف:

بدأ فرع السورية للتجارة بطرطوس مع بدء نضج التفاح لعدد من الأصناف، بتسويقه من الفلاح إلى المستهلك مباشرة وبالتالي كسر حلقة الوسيط وبنسبة ربح مجزية للفلاح.

مدير الفرع المهندس محمود صقر أكد ل”تشرين” أن الفرع سوق خلال الأسبوع الماضي كمية ٢ طن ونصف الطن من التفاح من منقطة مشتى الحلو بسعر ٣٤٠٠ ليرة للكيلوغرام وتم طرحها بصالات السورية للتجارة ضمن مدينة طرطوس.

وأشار صقر إلى أن بدء التسويق جاء بمبادرة خاصة من قبل الفرع رغم عدم تحديد الأسعار التأشيرية للتفاح والتي بموجبها يتم استجراره ، ولكن مع علم الفرع أن الإنتاج هذا العام منخفض، تواصل مع الجمعيات الفلاحية المنتجة للتفاح، والتي لديها كميات قابلة للتسويق والتخزين، بهدف الوصول إلى كل الفلاحين الراغبين بتسويق إنتاجهم للفرع، مع تحقيق هامش ربح جيد لهم وتقديم العبوات البلاستيكية والنقل مجاناً.

وأبدى صقر استعداد الفرع لتسويق كل الكميات التي يرغب المزارع بتسويقها للفرع.

هذا وقدرت مديرية زراعة طرطوس إنتاج المحافظة من التفاح هذا الموسم ب ٨٥٧٣ طنا فقط كما أكد رئيس دائرة الأشجار المثمرة بزراعة طرطوس المهندس محمد عبد اللطيف مشيراً إلى وجود مليون و٣٦٢٧٦ شجرة منها ٩٤٢٧٩٤ مثمرة وتبلغ المساحة المزروعة ٣١١٢ هكتاراً .

من جهته أكد المزارع عزت أحمد من مدينة الدريكيش

ل(تشرين) أن هذا الموسم يشهد انخفاضاً كبيراً بالإنتاج بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي أثرت على نمو الثمار بالإضافة إلى موجة البرد.

وتمنى أحمد على المعنيين بالتسويق أن يكونوا قد أنهوا استعداداتهم لتسويق التفاح وأهمها وضع أسعار تأشيرية وتأمين مستلزمات التسويق كافة من صناديق وسيارات وتكون التسعيرة مناسبة ليستطيع الفلاح الاستمرار بهذه الزراعة التي تميزت بها منطقة الدريكيش بالإضافة لمناطق أخرى بالمحافظة والتي تعد مصدر رزق للكثير من الأسر.