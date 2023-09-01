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سارق محتويات السيارات وشقيقته في قبضة الأمن الجنائي باللاذقية

تشرين
تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من إلقاء القبض على المدعو (سعيد . س) وحجز دراجته النارية، وتبين وجود ١٥ سابقة لديه بجرائم سرقة، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على ارتكاب ٨ حوادث سرقة لمحتويات عدة سيارات مركونة ضمن مدينة اللاذقية نهاراً عن طريق المغافلة وبيع المسروقات وصرف قسم منها على حاجاته الشخصية وشملت المسروقات (مبالغ مالية تقدر بالملايين وأجهزة خليوية).

كما اعترف بوضعه مبلغ ستة ملايين ضمن منزله وأجهزة خليوية تم استردادها، وتم توقيف شقيقته المدعوة (صفاء) لإقدامها على إخفاء المبلغ المسروق فور علمها بتوقيف شقيقها واعترفت بما نسب إليها.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم أنه سيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.

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