بطاقة إنتاجية تزيد على 150 ألف م3 غاز يومياً.. إدخال بئر المهر 5 بالإنتاج

تشرين

وضعت وزارة النفط والثروة المعدنية بئر المهر 5 في حقل المهر التابع لشركة حيان للنفط في ريف حمص بالإنتاج اليوم بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً.

وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور الذي افتتح البئر أكد أن وضع بئر المهر 5 بالإنتاج يضيف إلى الشبكة الغازية ما يزيد على 150 ألف متر مكعب من الغاز يومياً الأمر الذي يسهم في قدرة الشبكة الغازية على تلبية احتياجات الطاقة وذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين وتطوير القطاع النفطي والغازي في سورية.

واوضح وزير النفط أنه تم حفر بئر المهر 5 على عمق 2487 م لافتاً إلى وجود أربع آبار منتجة أيضاً في حقل المهر باحتياطي غازي 2.6 مليار م 3، وهناك فرصة لزيادة الإنتاج من هذا الحقل خلال العام القادم من خلال حفر آبار إنتاجية جديدة بناء على النتائج الجيدة لهذه البئر.

والتقى الدكتور قدور بالعاملين في الموقع وطواقم الحفر وأشاد بجهودهم الكبيرة والمثمرة رغم الظروف الصعبة مشيراً إلى أن الوزارة تفخر بكل كوادرها نظرا لأهمية الدور الوطني الذي يقومون به في دعم الإنتاج وتعويض الفاقد والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

كما زار وزير النفط حفارة ناشيونال في موقع جحار 101 التابع لمديرية حقول المنطقة الوسطى في الشركة السورية للنفط التي تقوم بحفر بئر جديدة واطلع على عملية إنزال مواسير التغليف واستمع من العاملين على الحفارة عن طريقة إنجاز حفر البئر على عمق 2734 م بدقاق 17.5 إنش وإنجاز عمليات التغليف والإسمنت من دون مشاكل فنية وهي سابقة بتاريخ حفر الآبار في سورية.