لمخالفتها المواصفات.. ضبوط تموينية متعددة وغرامات مالية في حماة

تشرين- نصار الجرف:

نفذت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة عدداً من الضبوط التموينية بحق مخالفين من مخابز ومعامل بلاستيك ومحمصة ومحلات سمانة وغيرها، وذلك لمخالفتها المواصفات وللتلاعب بالأوزان ومنح فواتير غير صحيحة وتم تغريم المخالفين بمبالغ مادية مختلفة.

حيث تم ضبط مخبز المزارب لنقص بوزن ربطة الخبز بمقدار ٣٥٠ غ وتغريم المخالف بمبلغ ٩.٥ ملايين ليرة سورية، ومخبز طريق مصياف بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار ٣٥٠غ وتغريم المخالف بمبلغ ٩.٥ ملايين ليرة، كما ضبطت مخابز (جورة حوا، النحاسين، الأسطة تيزين) بنقص وزن ربطة الخبز بمقدار ٢٠٠غ وتغريم كل مخالف بمبلغ ١٥ مليون ليرة سورية.

وحسب بيان مديرية تجارة حماة فقد تم أيضاً ضبط مخبز (الصواعق،العنجاري الأميرية،طريق مصياف) لإنتاج وتوزيع خبز سيئ الصنع، إضافة إلى ضبط معمل بلاستيك لإنتاج أنابيب بلاستيكية دون بيانات من تدوير أدوات بلاستيكية مستعملة مسبقاً، وتم تنظيم ضبط بمحمصة حبوش لبيعها الجوز بسعر زائد، وضبط منح فواتير غير صحيحة للزيت والسمن النباتي.

كذلك تم إجراء ١٢ ضبطاً تتعلق بعدم الإعلان وتقديم فواتير مخالفة أو عدم تقديمها.