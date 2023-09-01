لجان النقل في السويداء تأكل ١٠ كيلومترات على سائقي السرافيس في «قيمصا»

تشرين- طلال الكفيري :

رغم أنهم يقطعون مسافة كيلومترية تقدر بـ 54 كيلومتراً، إلا أن المسافة المقدرة لسائقي قيصما إلى السويداء من اللجان المٌشكلة لهذه الغاية لا تتجاوز 45 كيلومتراً ما ألحق إجحافاً بالسائقين العاملين على هذا الخط من حيث التسعيرة المحددة لهم.

يشير السائقون العاملون على هذا الخط لـ”تشرين” إلى أن التسعيرة الصادرة عن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة. البالغة 3000 ليرة باتت وفي ظل ارتفاع أسعار مادة المازوت وقطع الغيار لا تسمن ولا تغني من جوع، ما اضطرهم إلى تقاضي أجرة زائدة وصلت إلى 4000 ليرة، وهذه مخالفة تموينية تستدعي تنظيم ضبط بحقهم في حال تقدم أحد الركاب بشكوى ضدهم لحماية المستهلك، لذلك يطالب السائقون بضرورة إعادة النظر بهذه التسعيرة بما يتناسب مع المسافة على أرض الواقع.

وفي هذا الصدد أوضح رئيس مجلس بلدية قيصما أنور الأطرش لـ”تشرين” أن شكوى السائقين محقة، لكونهم يمرون في عدة قرى وبلدات قبل وصولهم إلى مدينة السويداء لتأمين الركاب ذهاباً وإياباً ما أدى إلى زيادة المسافة المقطوعة، أضف إلى ذلك وهذا الأهم، يتم إعطاؤهم المازوت لزوم آلياتهم وفق المسافة المقدرة من اللجنة، وليس كما هي على أرض الواقع، ما يؤدي إلى عدم كفايتها بما يخدم أهالي هذه القرى.

ولفت الأطرش إلى أن مطالبة السائقين بتعديل التسعيرة ليس لارتفاع أسعار مادة المازوت فقط بل لارتفاع أجور الإصلاحات الميكانيكية والكهربائية، وقطع الغيار فعلى سبيل المثال وصلت أجور تنزيل المحرك إلى 15 مليون ليرة.