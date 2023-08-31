أهالي أشرفية صحنايا يطالبون بتعبيد الطرق المؤدية إلى تجمع المدارس

تشرين- ياسر النعسان:

شكاوى عديدة وردتنا من أهالي بلدة أشرفية صحنايا يشيرون فيها إلى أن العام الدراسي وفصل الشتاء على الأبواب وما زالت مشكلة الطرق المحفورة والمنزوعة قائمة وخصوصاً تلك المؤدية إلى تجمع مدارس ثانوية الباسل وزيد بدران وأحمد رجب .

وبيّن الأهالي أنه تم حفر أحد الطرق المؤدية إلى تجمع المدارس سالفة الذكر لتوصيل خط صرف صحي لإحدى البنايات الحديثة من دون أن يتم ترقيع مكان الحفر بالزفت .

وأشار الأهالي إلى أن الأوحال ستكون عائقاً شتاءً أمام وصول أولادهم إلى مدارسهم، ومن هنا أتت شكواهم بهذه الفترة قبل حلول الشتاء عله تتم معالجة المشكلة قبل أن «تقع الفاس بالراس» كما يقال .

رئيس بلدية أشرفية صحنايا أغيد مهنا أشار رداً على الشكوى إلى أن البلدية أعدت مشروعاً لصيانة وتعبيد الطرق المؤدية إلى تجمع المدارس التي ضمنها الطريق المحاذي لثانوية الباسل من الناحية الشرقية وكذلك طريق حي العلالي المؤدي إلى تجمع المدارس ، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروع سيتم قبل نهاية العام الحالي .

ونحن بدورنا نشير إلى أهمية معالجة المشكلة من خلال تعبيد الطرق حسب الحاجة قبل حلول الشتاء حتى لا يبقى حديث المعنيين مجرد وعود كل عام يرحل الذي يليه.