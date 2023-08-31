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إحباط أكبر عملية تخريبية إسرائيلية تستهدف الصناعات الصاروخية في إيران

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية اليوم الخميس عن إحباط عملية تخريبية معقدة كانت «إسرائيل» بصدد تنفيذها ضد الصناعات الصاروخية الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن الشبكة الإسرائيلية كانت بصدد استخدام قطع معطوبة ومستهلكة في صناعة الصواريخ الإيرانية الدقيقة والمتطورة، مبينة أن عناصر الاستخبارات تمكنوا من إفشال هذه العملية بالكامل، وكشفت عن هوية جميع الضباط ومرتزقتهم في الداخل المتورطين في العملية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الأمن الإيرانية: إن الجهات الأمنية الإسرائيلية كانت تتصور نجاح عمليتها وهي الآن في صدمة كاملة بعد الكشف عنها.

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