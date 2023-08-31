ضعف بخطوط الإنترنت في بعض أحياء طرطوس.. ومدير اتصالات المحافظة غير متفائل..

تشرين – وداد محفوض:

وردت إلى صحيفة “تشرين” شكاوى عديدة من مناطق مختلفة من مدينة طرطوس حول انقطاع الإنترنت أو ضعفه لكن أكثرها تضرراً حي الغدير.

“تشرين” توجهت بالسؤال لمدير اتصالات طرطوس المهندس بديع ونوس الذي أكد عدم وجود مناطق تعاني من انقطاع أو ضعف الإنترنت ولو كانت موجودة لكنا بُلغنا وأصلحنا العطل.

أما فيما يتعلق بحي الغدير فلا توجد مشكلة جماعية، بل مشكلات فردية، قمنا بحلها بمشروع جديد وضع في الخدمة حالياً، وتمنى إعلامه عن الحالات الفردية إن وجدت ليتأكد من فاعلية المشروع الجديد.

وبيّن المهندس ونوس أن المواطنين يشتكون من انقطاع «النت» أحياناً لكن هذا سببه نفاد الباقة ويجب تجديدها إن أرادوا.

وعن توسع خطوط الشيخ سعد ودوير الشيخ سعد وزيادة البوابات، أشار إلى أنها غير واردة حالياً، لأنها وحدات ضوئية وتوسعها يحتاج لاستيراد تجهيزات ومعدات خاصة، وهذا صعب في الوقت الحالي بسبب الحصار القائم على سورية.

وبيّن ونوس أنه لا يمكن تحويل الشبكات الهوائية إلى أرضية حالياً بسبب قلة الاعتمادات وعدم توفر المواد نتيجة الحصار الاقتصادي، وهذه مشروعات مركزية تقوم وفق خطط من الإدارة عند توفر المواد لذلك.

وبيّن ونوس أن المديرية تقوم بالتنسيق مع قيادة الشرطة وإبلاغها عن أي حالة سرقة كابلات، قائلاً: “نحن لا نستطيع الحد منها لكننا نبلغ فقط”.

وعن التغذية بالطاقة الشمسية لفت ونوس إلى وجود عقد مركزي وحصة محافظة طرطوس منه حوالي ٢٠ موقعاً للوحدات الضوئية، وسيبدأ التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.