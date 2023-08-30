بمشاركات عربية وأجنبية.. انطلاق فعاليات معرض الزهور الثالث والأربعين

تشرين- بشرى سمير:

انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض الزهور الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة دمشق، بدورته الثالثة والأربعين في حديقة تشرين، برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وبمشاركة عربية وأجنبية ووجود أكثر من مائة مشارك من المشاتل المحلية والجمعيات الأهلية.

ويهدف المعرض الذي يستمر حتى التاسع من أيلول القادم إلى التعريف بالمنتجات السورية من أزهار ونباتات بمختلف أنواعها والترويج لها داخلياً وخارجياً والاستفادة منها في مجال الصناعة.

وفي تصريح للصحفيين أشار وزير السياحة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني إلى أن ما يميز معرض هذا العام هو وجود مشاركات عربية وأجنبية، ولفت إلى أن هناك مشاركة لأكثر من 140 شركة، من بينها 15 مشاركة خارجية من عدة دول، منها العراق، لبنان، مصر، الجزائر، هولندا، الصين، بلغاريا، إضافة إلى المشاركات المحلية، التي بلغت 50 للشركات المنتجة والمستوردة للنباتات والأزهار والمهتمة بالمنتجات الطبية والعطرية ومستلزمات تربية النباتات وتنسيق الحدائق، وإلى مشاركة 7 من منتجي وبائعي زهور القطف، و 15 مشاركة لمربي النحل ومنتجي العسل ومنتجات الخلية ومستلزماتها، و 40 مشاركة أعمال حرفية مهنية ومشروعات الأعمال اليدوية المنزلية، وهناك 5 مشاركات لجمعيات أهلية وذوي احتياجات خاصة، و6 مشاركات من الجهات الحكومية.

ولفت المهندس مرتيني إلى أن المعرض يهدف إلى التوعية بضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها والتركيز على جمال النباتات الزهرية التي تشتهر بها سورية، ولاسيما الوردة الشامية، مشيراً إلى الاهتمام الذي قدمته محافظة دمشق لإنجاح هذا المعرض من خلال التحضير الجيد لكل مستلزماته.

بدوره وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بيّن أن المعرض فرصة مهمة لجميع منتجي النباتات الزهرية والزينة لعرض منتجاتهم والتنافس بينهم والاطلاع على كل جديد في هذا المجال إضافة إلى أنه يشكل فرصة للزائرين للتعرف إلى النباتات في البيئة السورية.

من جهته محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أشار إلى أن المحافظة تشارك بجناح لمديرية الحدائق لتنقل ما تقوم به المديرية من خدمات في الساحات المختلفة في شوارع دمشق وحدائقها وعرض للنباتات والزهور التي تزين الساحات العامة والمنصفات والحدائق إضافة للمشاركة بجناح لمديرية البيئة يضم أعمال إعادة تدوير الورق والبلاستيك.

وبين كريشاتي أن معرض هذا العام يشهد ازدياداً في عدد المشاركين وخاصة من الدول العربية والأجنبية، ويعد ملتقى للمختصين والمهتمين ليقدموا منتجاً مهما لفئة كبيرة من المواطنين ويدعم السياحة الداخلية.

ترافق المعرض فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية منوعة، يقام بعضها في الهواء الطلق وتستمر فعالياته حتى التاسع من أيلول القادم.

وأكد مازن قرنفلي مشارك من محافظة حلب أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بالمعرض ويتضمن الجناج العديد من الزهور والنباتات العطرية.

ومن أبرز الأجنحة التي كانت متميزة بترتيبها وتنظيمها جناح بلغاريا الذي تضمن العديد من الأزهار والنباتات المنزلية، والذي لاقى إقبالاً كبيراً من المواطنين لالتقاط الصور التذكارية قرب الأزهار الجميلة والنباتات الخضراء.

واعتبر ياسر عتمة أحد المشاركين أن المعرض فرصة للتعريف بأنواع نباتات الزينة والأزهار الموجودة في البيئة السورية والتي تتميز بالغنى والتنوع.

من جانبه مهند بقلة (مشارك) لفت إلى أنه يشارك بالمعرض بشكل دوري ليقدم منتجات مشتله من نباتات الزينة والغراس، معرباً عن تفاؤله بأن المعرض سيشهد إقبالاً كبيراً في الأيام القادمة .

ومن طرطوس يشارك المهندس أحمد سليمان ليقدم مجموعة من أنواع نباتات الزينة المنزلية التي تعرف بالنباتات الصالونية، لافتاً إلى أنه يحرص على المشاركة بدورات معرض الزهور لأنه من خلال كل مشاركة يحقق نتائج إيجابية ولاسيما الترويج والتعرف على أصحاب المشاتل والمهتمين بهذا المجال من مختلف المحافظات.

ويحرص الحرفي منذر عبد المولى على أن يكون موجوداً ضمن معرض الزهور لعرض منتجات الفخار بشكل مباشر أمام زوار المعرض لتسليط الضوء على هذه الحرفة العريقة، إضافة إلى مشاركة عدد من الحرفيين بأعمال الكروشيه والقش والصناعات المنزلية من عسل ومخللات ودبس رمان ومربيات.