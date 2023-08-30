محافظة دمشق تمنع تعاقد وسائل النقل العامة مع المدارس والجامعات

تشرين:

شددت لجنة نقل الركاب في محافظة دمشق على التزام وسائط النقل العامة بالعمل على الخطوط المحددة لها ووفق مسارها فقط وعدم السماح لها بالتعاقد مع المدارس أو الجامعات وغيرها.

ودعت اللجنة خلال اجتماعها اليوم إلى تفعيل عمل جميع المراكز التبادلية وأعداد دراسة لكافة خطوط وسائط النقل العامة في المدينة والاحتياج الفعلي لكل خط ودراسة لتحديد مسارات وساحات أو أماكن محددة لوقوف البولمانات التي تقل طلاب الجامعات الخاصة لما تسببه من ازدحام في بعض الطرقات بالمدينة.

محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي أكد على وجوب زيادة الطاقة التشغيلية اليومية لباصات الشركة العامة للنقل الداخلي على كل الخطوط مع بدء العام الدراسي وخاصة أوقات الذروة الصباحية وبعد الظهر والالتزام بالتعرفة المحددة لوسائط النقل العامة في المدينة وتنظيم الضبوط بحق المخالفين للتعرفة وخط السير.

حضر الاجتماع قائد شرطة دمشق اللواء موسى الجاسم ورئيس فرع مرور دمشق العقيد أنس الحسن وعضو المكتب التنفيذي عمار غانم والمديرون المعنيون.