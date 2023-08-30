لصوص سرقوا ٥٠٠ مليون ليرة من سيارة للحوالات في قبضة العدالة..!

تشرين

نتيجة المتابعة والتحري من قبل إدارة الأمن الجنائي عن مرتكبي حادثة سلب سيارة نوع (كيا ريو) عائدة لشركة صرافة أثناء قيام مندوبي الشركة بتسليم حوالة مالية في محلة صحنايا بريف دمشق وقدرها نحو خمسمئة مليون ليرة سورية، تمكنت إدارة الأمن الجنائي من إلقاء القبض على الفاعلين وهم المدعوون ( ف . د ) و( ح . س) و( م . أ ) و(ح . ر).

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الداخلية فقد اعترفوا بإقدامهم على سلب المبالغ المالية من مندوبي الشركة بالاشتراك مع شخصين متواريين وتقاسمهم المبالغ المسلوبة فيما بينهم مستخدمين سيارة نوع (هوندا سيفيك) عائدة للمقبوض عليه (م . أ) بعد التخطيط لعملية السلب بالتنسيق مع المتواريين المذكورَين واللذين قاما بإعلامهم بموعد تسليم الحوالة المالية لهما.

وتم استرداد مبلغ 43 مليون ليرة من المقبوض عليهم الأربعة وإيداع المبالغ المستردة لدى مصرف سورية المركزي، وما زالت الأبحاث مستمرة لإلقاء القبض على المتواريين، وسيتم تقديم المقبوض عليهم إلى القضاء المختص.