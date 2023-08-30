وزير الاقتصاد يدعو رجال الأعمال السوريين في مصر للمشاركة في دعم تعافي اقتصاد الوطن

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع وفد من رجال الأعمال السوريين في مصر سبل مواصلة أعمالهم في وطنهم الأم، مشدداً على ضرورة مشاركة السوريين أينما كانوا في دعم تعافي اقتصاد بلدهم.

وجاء اللقاء الذي عقد في مقر السفارة السورية بالقاهرة على هامش مشاركة الخليل في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء تعريف الوفد بتطورات الوضع الاقتصادي في سورية والقرارات التي تم ويتم اتخاذها وحيثيات اتخاذ أي قرار اقتصادي.

وأشاد الخليل بالنجاحات التي حققها السوريون في مصر، مؤكداً أهمية هذه النجاحات مع ضرورة العمل بالتوازي على إعادة ترميم وبناء منشآتهم في سورية والتي تضررت بفعل الإرهاب، وإقامة منشآت جديدة في وطنهم الأم على قاعدة تكاملية تشمل أعمالهم أينما كانوا.

كما تناول اللقاء المشكلات والمعوقات التي حدت من إمكانية استمرار أعمالهم في سورية وعرض الحيثيات المرتبطة بها.

حضر اللقاء مندوب سورية الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور حسام الدين آلا، ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد.