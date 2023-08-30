17 أيلول المقبل.. بدء العام الدراسي في الجامعات الحكومية

تشرين

حدد مجلس التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي 2023 – 2024 في الجامعات الحكومية يوم الأحد الموافق لـ 17-9-2023.

وقرر مجلس التعليم العالي بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 225 لعام 2023 منح فرصة لطلبة التعليم المفتوح المنقطعين أو المستنفدين مهلة عام ميلادي لإعادة ارتباطهم، وكذلك لترفيع الطلاب إلى السنة الدراسية الأعلى إذا كانوا يحملون ستة مقررات على الأكثر، كما يسمح للطالب الخريج التسجيل في الدورة التكميلية إذا كان يحمل ستة مقررات على الأكثر.

كما منح المجلس بما ينسجم مع أحكام المرسوم رقم 225 لعام 2023 فرصة لطلبة الجامعات الخاصة المستنفدين للتسجيل في العام الدراسي 2023 / 2024.