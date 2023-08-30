روسيا ترفص أي اتفاق غربي حول ضمانات أمنية لأوكرانيا دون مراعاة شروطها

حذر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف من أن أي اتفاقيات يناقشها الغرب بشأن الضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا لن تكون قابلة للتطبيق دون الأخذ في الاعتبار المخاوف الروسية.

وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي اليوم وفقاً لوكالة تاس: تم توقيع عدد من الاتفاقيات ولم نسمع عن أي ذكر أو حتى إشارة إلى المخاوف الأمنية التي عبرت عنها بلادنا، وليس من الواضح ما هو شكل الضمانات التي يدور الحديث عنها لكننا نتابع هذه المعلومات عن كثب وسنواصل متابعتها ومن المفهوم أن مثل هذه العمليات دون أي ذكر لأمننا لا يمكن أن تكون قابلة للتطبيق.

وكانت مجموعة السبع الكبرى تبنت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في فيلنيوس في تموز الماضي بيانا بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل لأوكرانيا وتنص الوثيقة على أن كييف يجب أن تحصل على إمكانات عسكرية كبيرة.

من جهة أخرى وبخصوص تحطم طائرة مؤسس شركة “فاغنر” يفغيني بريغوجين أشار بيسكوف إلى أنه لا توجد استنتاجات جراء التحقيق إلا أن “الجريمة المتعمدة” من بين الاحتمالات، داعياً إلى انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه لجنة التحقيق الروسية.