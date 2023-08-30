تواصل الاقتتال بين مسلحين تابعين لميليشيا (قسد) الانفصالية بريف دير الزور

تشرين

تواصلت حالة التوتر الأمني في مناطق ريف دير الزور التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” الانفصالية، جراء الاقتتال الدائر بين مسلحي الميليشيا من جهة ومسلحي ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع للميليشيا أيضاً، والذين انضم إليهم عدد من أبناء العشائر، من جهة أخرى.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة أن الاشتباكات شملت معظم مدن وبلدات ريف دير الزور، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة في بعض المناطق، وأدت إلى سقوط قتلى ومصابين واعتقالات متبادلة من الطرفين، وتنفيذ عمليات إعدام ميدانية وإعطاب عدة آليات لميليشيا “قسد” في كل من العزبة والبصيرة والحصان ودوار المعامل وجديد بكارة وجديد عكيدات وأبو حمام والشعفة ومويلح والصور وزغيير جزيرة وذيبان والجرذي ودرنج وسويدان جزيرة وضمان وأبو حردوب وسط إعلان عدد من أبناء العشائر رفضهم لممارسات ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي ومطالبتهم بطردها من المنطقة.

واندلع الاقتتال بين الطرفين على خلفية قيام ميليشيا “قسد” باعتقال متزعم ما يسمى مجلس دير الزور أحمد الخبيل أبو خولة وإعلانها أنها قامت بعزله من مهامه بقيادة مجلس دير الزور العسكري بعد “ارتكابه جرائم بالتنسيق مع جهات خارجية معادية”.