متابعة سير البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في اجتماع بوزارة الصحة

تشرين

أكد وزير الصحة الدكتور حسن الغباش على ضرورة متابعة عملية سير البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة، بما يخص آلية الفحص والتدخل، إضافة للتدريب والتأهيل المستمر للأطباء.

وتم خلال الاجتماع الذي تم اليوم في مبنى وزارة الصحة بحضور أعضاء اللجنة الوطنية للمسح السمعي، بهدف متابعة وتعزيز مهارات الأطباء والكوادر الصحية العاملة بالبرنامج، مناقشة عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير البرنامج وضمان سير العمل وتقديم أفضل الخدمات، من خلال تعزيز توحيد الجهود بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج وإقامة المحاضرات وورشات العمل وتكثيف برامج التدريب والاجتماعات الدورية لتقييم العمل وتحديد الصعوبات.

وتضم اللجنة الوطنية للمسح السمعي ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، والمنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

وأطلق البرنامج الوطني للكشف والتدخل المبكر لنقص السمع عند حديثي الولادة في الـ 12 من الشهر الجاري برعاية وحضور السيدة الأولى أسماء الأسد، ويستهدف جميع الأطفال حديثي الولادة خلال الشهر الأول من عمرهم في مختلف المحافظات.