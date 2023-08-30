مغترب سوري يفوز بجائزة الشباب الأكثر تميزاً في العالم لعام 2023

تشرين:

أعلنت الغرفة الفتية الدولية في سورية اليوم فوز المحاضر والمغترب السوري الدكتور محمد عصام محو بجائزة الأشخاص الأكثر تميزاً حول العالم لعام 2023 عن فئة الإنجاز والتطوير الشخصي.

وكان الدكتور محو ضمن المرشحين العشرين للفوز بالجائزة العالمية للشباب الأكثر تميزاً في العالم للعام 2023 قد وصل للمرحلة النهائية بعد عدة تصفيات للمرشحين من مئة دولة لديها فروع للغرفة الفتية الدولية، وكان بينهم عشرة مرشحين رشحتهم الغرف الفتية في سورية، من أصل عشرات المتقدمين.

وفوز الدكتور محو في المرحلة الأخيرة جاء من خلال التصويت من قبل الجمهور، من خلال موقع الغرفة الفتية الدولية العالمية.

ويشغل الدكتور محمد عصام محو منصب مستشار رئيس اتحاد المبدعين العرب، ومسؤول التثقف في اتحاد الإعلاميين العرب، وفاز سابقاً بجوائز دبي للموارد البشرية والأوسكار التعليمي، وهو حائز ذهبية بطولة العرب في الارتجال ضمن جائزة توستماستر العالمية التي أقيمت في سلطنة عمان، وجائزة جامعة بيروت العربية.