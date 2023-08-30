نتائج مميّزة لكاراتيه «نصيب» في بطولة الجمهوريّة الأخيرة.. والمسالمة غادرنا إلى الأردن في غرب آسيا

تشرين- هيثم العلي:

أنهت بعثة منتخب نادي نصيب للكاراتيه مشاركتها في بطولة الجمهورية للدوري الممتاز التي أقيمت في صالة تشرين بمدينة تشرين الرياضية في العاصمة دمشق، إذ استطاع منتخب النادي لفت الأنظار إليه بعد تحقيق نتائج مميزة في هذه البطولة ، جاءت على الشكل الآتي : منها خمس ميداليات ذهبية عبر تيم أبو زريق وعيسى العتمة ويحيى بجبوج وعلي الفلاح وعمر العثمان.

وخمس ميداليات فضيّة عبر علي الأحمد وعمرالعثمان وميلاد البلخي وموسى غريب ومحمد فراس.

وسبع ميداليات برونزية عن طريق إبراهيم مسالمة وعبد الإله الفروح وعماد شتار ومحمد نصار وحمزة العتمة وأحمد الصلخدي وخليل صالح.

يشار إلى أنه يشرف على تدريب اللاعبين وتحضيرهم للبطولة الكابتن عبد المجيد الشريف والكابتن أحمد العتمة.

هذه النتائج المميزة أثبتت أن محافظة درعا من أهم المحافظات في ممارسة هذه اللعبة، وأصبحت معقلاً مهماً لتخريج لاعبين مميزين لهم اسمهم محلياً، وأصبح يدون اسمها في سجل التاريخ في هذه اللعبة.

من جهة ثانية، غادرنا اليوم إلى الأردن لاعب نادي نصيب ومنتخبنا الوطني بالكاراتيه مصطفى مسالمة صاحب ذهبية الكاراتيه في بطولة الجمهورية الأخيرة ضمن بعثة منتخبنا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في الأردن .