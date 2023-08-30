تفاؤلٌ مشروعٌ لكرة «الأهلي» في منافسات كأس الاتحاد الآسيويّ

تشرين – عبد القادر كويفاتيه:

يخوض أهلي حلب ممثل الكرة السورية أولى مبارياته في كأس الاتحاد الآسيوي يوم ١٩أيلول المقبل مع فريق الوحدات الأردني على أرض ملعب عمان الدولي، على أن يستضيف فريق الكهرباء العراقي يوم ٣ تشرين الأول القادم، والكويت الكويتي يوم ٢٤ منه على أرض الأهلي الافتراضية التي لم تحدد بعد، ويعاود الكرّة مع الكويت في مرحلة الإياب يوم ٧ تشرين الثاني القادم على أرض ملعب الكويت ، ويتبعها يوم ٢٨ تشرين الثاني مع نظيره الوحدات الأردني على أرض الأهلي، ويختتم مبارياته في الدور الأول بلقاء الكهرباء العراقي يوم ١١ كانون الأول القادم في ملعبه الافتراضي..

وعن مشاركة أهلي حلب في المسابقة أكد المحامي أيمن حزام عضو مجلس إدارة النادي مشرف اللعبة أن التأهل لدوري المجموعات، جاء بعد غياب طويل، بعد أن قدم الجهاز الفني واللاعبون الشبان عملاً جيداً، لكوننا بدأنا بعملية بناء للفريق الأول بما يخدم النادي سنوات، ولاسيما أن معظم الشباب هم في المنتخب الأولمبي والشباب.

وأضاف: بالطبع ستكون هناك فترة إعداد وتحضير للبطولة القادمة، لكون مجموعتنا قوية جداً، مع العلم أن الفريق بحاجة للتدعيم بلاعبين أو ثلاثة، أهمهم مدافع ومهاجم و ارتكاز، وهذا مرتبط بالتمويل المالي لنستطيع استقدام هؤلاء اللاعبين الذين نحن بحاجتهم حسب رأي المدرب معن الراشد.

وتمنى حزام أن يوفق الفريق، ويمثل الكرة السورية خير تمثيل كما حدث في العام ٢٠١٠.

بدوره، أحمد هواش مدير فريق أهلي حلب أوضح أنه بالرغم من الظروف الصعبة التي مررنا بها بتأخير « التأشيرات » والانتقال من مكان إلى مكان، لكننا في النهاية استطعنا تحقيق الهدف الذي ذهبنا من أجله، وهذا مؤشر خير بالنسبة لنا ودفعة معنوية للاعبينا الشباب وانطلاقة قوية لهم.

وتابع قائلاً : تحضيرنا للبطولة سيكون من خلال إقامة مباريات ودية مع فرق من الدوري المحلي نتيجة الظروف، إذ لا يمكننا اللعب خارجياً، إضافة إلى ضيق الوقت ، ووعد هواش جماهير الأهلي أن يقدم الفريق أداء يليق بسمعة النادي العريق .

أما معن الراشد المدير الفني لفريق رجال أهلي حلب، فقد أوضح أن المجموعة التي وقع فيها الفريق ضمت أقوى الفرق، وسميت بالمجموعة الحديدية، ومعروف أن نادي الوحدات الأردني هو ناد كبير، وله تاريخه، ومتصدر الدوري الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لنادي الكويت الذي يعد من أغنى الفرق في الكويت، ويمتلك ستة محترفين ويعد من فرق المقدمة في الدوري الكويتي، أما بالنسبة لنادي الكهرباء العراقي فهو يعد من الأندية المجتهدة في الفترة الأخيرة، ويشارك أول مرة في كأس الاتحاد الآسيوي .

وعن نظام المسابقة أضاف الراشد أن صاحب المركز الأول سيتأهل إلى جانب صاحب أفضل مركز ثان من المجموعات .

وختم بالقول : بالنسبة لنا سنكون جاهزين لكل مباراة، وفوزنا مهم، لأننا نمضي باستراتيجية بناء فريق شاب جله من أبناء النادي يمكن الاعتماد عليه في المستقبل .