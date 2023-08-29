مطار حلب الدولي في الخدمة اعتباراً من اليوم بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي

تشرين:

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني في وزارة النقل استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، اعتباراً من اليوم الساعة الـ 12 ليلاً، بعد إصلاح أضرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه يمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها وتخديم المسافرين كالمعتاد، حيث تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار فجر أمس.

وكان مطار حلب الدولي تعرض فجر أمس لعدوان جوي إسرائيلي من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار، وخروجه عن الخدمة.