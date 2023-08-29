خلال زيارته مؤسسة الوحدة” لبحث التعاون الإعلامي والثقافي.. السفير التونسي في دمشق شعبنا أيّد الدولة السورية منذ بداية الأحداث

تشرين

أكد سفير الجمهورية التونسية في دمشق محمد المهذبي عمق الروابط التي تجمع الشعبين التونسي والسوري مشيراً إلى أن الرئيس قيس سعيد ومنذ توليه الرئاسة أكد مراراً على تطوير العلاقات مع سورية وعودتها إلى حالتها الطبيعية بعد أن حاولت جهات دولية تعطيلها.

لافتاً إلى أن ما جرى في الشارع العربي هو جزء من المؤامرة على دولنا ومجتمعاتنا بهدف بث الفوضى الهدامة بأيدي الجماعات المتطرفة.

جاء ذلك خلال زيارة السفير التونسي صباح اليوم مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر وتناول الحديث مع مدير عام المؤسسة أمجد عيسى سبل تطوير التعاون الإعلامي والثقافي بين السفارة والمؤسسة وبين المؤسسات الإعلامية والثقافية التونسية ومؤسسة الوحدة.

واعتبر المهذبي أن أمن تونس هو من أمن سورية ومصالحهما المشتركة تحتم على البلدين بذل كل الجهود لتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية ولاسيما أن الشعبين الشقيقين لديهما المد القومي الموحد والأفكار والتوجهات العروبية ذاتها.

بدوره أكد مدير عام مؤسسة الوحدة استعداد المؤسسة للتعاون والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية التونسية الموازية وذلك بما يخدم مصالح الجانبين وخاصة ما يتعلق بالارتقاء بالعلاقات الإعلامية وتبادل الخبرات فيما أكد رؤساء تحرير تشرين والثورة وسيريا تايمز استعدادهم لتفعيل التعاون الإعلامي والثقافي مع السفارة التونسية وفق آلية التعاون التي تم الاتفاق عليها مع مؤسسة الوحدة وبما يساهم في نقل الصورة الحقيقية للقراء والتعريف بثقافة البلدين والشعبين الشقيقين.