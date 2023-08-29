ازدياد الأمراض المعوية في الحسكة بسبب انقطاع مياه الشرب من محطة عللوك

تشرين – خليل اقطيني

بحث اليوم محافظ الحسكة الدكتور لؤي محمد صيّوح الواقع الصحي في المحافظة، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة في سورية الدكتورة إيمان شنقيطي والوفد المرافق لها.

وأوضح صيّوح أن نسبة الأمراض بين سكان المحافظة آخذة بالازدياد وخاصة الأمراض المعوية، وذلك بسبب قطع مياه الشرب النقية من محطة عللوك من قبل المحتل التركي ومرتزقته، واضطرار السكان إلى شرب مياه الآبار المالحة، رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وأكد صيّوح ضرورة عدم اكتفاء منظمة الصحة العالمية بدعم المخيمات، والتركيز أكثر على قطاع الصحة داخل مدينة الحسكة، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والأسر النازحة والمهجرة القاطنة في المدينة، بالأدوية العامة والنوعية والتجهيزات والمواد الطبية. ولاسيما أن سكان المحافظة لديهم مطلب عام وهو زيادة دعم العمليات الجراحية نوعاً وكمّاً والتحاليل والصور.

مشدداً على ضرورة تقديم الدعم للمركز الطبي في مدينة الحسكة بعد تحويله إلى مشفى من خلال تزويده بمحطة توليد أوكسجين وحواضن لقسم الأطفال وغواصات وأدوية لمرضى السكري والضغط والقلب إضافة إلى غرفتي عمليات ووحدة عناية مشددة وجلسات غسيل كلية من فلاتر وأنابيب دم وإبر فستولا.

من جانبها قالت الدكتورة شنقيطي إن المنظمة تعمل على تخديم المناطق الأكثر احتياجاً سواء في محافظة الحسكة أو غيرها من المحافظات.

ووعدت بدراسات الاحتياجات التي تم تقديمها في هذا الاجتماع والعمل على تلبيتها خلال المرحلة القادمة.

ونوهت بالجهود التي تبذل لتطوير وإعادة تأهيل عدد من الأقسام في الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني، مبينة أن منظمة الصحة العالمية تبذل قصارى جهدها لتحقيق الأهداف المرجوة من إعادة تأهيل هذا المشفى، لكي يصبح من المشافي المتطورة في العالم.