امتحانات الدورة التكميلية لفرع جامعة الفرات بالحسكة في ١٧ أيلول المقبل

تشرين

عدلت جامعة الفرات موعد بدء امتحانات الدورة التكميلية لطلبة السنة الأخيرة في التعليم النظامي، ليصبح في الـ 17 من شهر أيلول القادم.

وأكد مدير فرع الجامعة في الحسكة الدكتور جمال العبد الله في تصريح لوكالة سانا أن الطلاب الذين لديهم أربعة مقررات فما دون في التعليم النظامي، يمكنهم التقدم للدورة التكميلية بدءاً من يوم الـ 17 من أيلول القادم بدلاً من الموعد المحدد سابقاً وهو الـ 24 من الشهر ذاته.

وأشار العبد الله إلى أن تقديم موعد الدورة التكميلية جاء استجابة لرغبة الطلبة، وخدمة لهم ليكون هناك متسع من الوقت لإصدار قرارات التخرج بعد الامتحان وعدم تأخيرها، وخاصة للراغبين بالتقدم إلى الدراسات العليا أو الوظائف، مبيناً أن الامتحانات الخاصة ببرامج التعليم المفتوح والمتضمنة الاقتصاد والحقوق والتربية استؤنفت اليوم بعد أن تم تأجيلها ليوم واحد.

وكان فرع الجامعة أعلن أمس تأجيل الامتحانات الخاصة بالتعليم المفتوح والمقررة يوم الـ 28 من آب الجاري بسبب الحصار الذي فرضته أمس ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي على معظم أحياء المدينة ومداخلها وعدد من المناطق المحيطة.