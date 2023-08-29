جراء نعمة السماء المبكرة سيول وأضرار في خط للصرف الصحي بمصياف

تشرين – نصار الجرف

نعمة السماء حلت باكراً هذا العام، في حالة متفردة، حيث هطلت أمطار غزيرة مساء أمس وصباح اليوم غطت كل أرجاء المحافظة، وكان أغزرها في منطقة مصياف، والتي تشكلت على إثرها سيول أدت إلى أضرار مادية، أهمها وقع في مشروع استبدال خط للصرف الصحي قيد التنفيذ بامتداد نحو ٤٥٠ متراً وعرض مترين وعمق مترين، حيث غمرت مياه الأمطار الشوارع كلها، ماتسبب في انسداد غرف التصريف الصحي (المطريات) غير القادرة على استيعاب هذه الكميات الكبيرة من مياه الأمطار، بسبب عدم الجهوزية المبكرة لتعزيل المطريات وتهيئتها قبل حلول فصل الشتاء.

كما خلفت السيول أضراراً في السيارات

العابرة نتيجة سقوطها في خط الصرف الصحي، إضافة إلى جرف مياه الأمطار لكميات كببرة من الحصى و”الزرادة” التي تم ردم القساطل بها، إضافة إلى اختناقات كثيرة في مجاري الصرف الصحي.

رئيس مجلس مدينة مصياف سعيد الخطيب وفي تصريح له عبر الهاتف لتشرين بيّن أن الأمطار المبكرة كانت مفاجئة، ونحن راسلنا شركة المشاريع المائية المعنية بشأن تعزيل ( الشوايات) المصارف المطرية قبل حلول فصل الشتاء لأنها المعنية بهذا الجانب، وعلى الفور تم تحريك آليات المجلس من تريكس وسيارات لإعادة الحصى وردم خط الصرف الصحي، كما توجهنا إلى المحافظة، حيث قابلنا المعنيين من أجل تأمين مجبول زفتي لتعبيد مشروع الصرف الصحي بأسرع وقت.