وزير التعليم العالي: أكثر من 43 ألف مستفيد من المرسوم 225 بالمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم أن المرسوم رقم 225 لعام 2023، الذي صدر اليوم والمتعلق بمعالجة أوضاع عدة شرائح من طلاب الجامعات يعتبر الأوسع والأشمل ولم يصدر مثله سابقاً، مبيناً أنه يستفيد من المرسوم أكثر من 43 ألف طالب جامعي.

وأوضح الوزير إبراهيم في تصريح صحفي أنه يستفيد من المرسوم شريحة كبيرة من الطلاب الجامعيين في المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا سواء التأهيل أو التخصص أو مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، مشيراً إلى أنه وفق البيانات الإحصائية من مختلف الجامعات يستفيد من المرسوم أكثر من 43 ألف طالب وطالبة من مرحلة التعليم الجامعي الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أن المرسوم جاء استجابة للظروف التي تمر بها بلدنا نتيجة الحصار الاقتصادي وانتشار فيروس كورونا قبل عامين وكارثة الزلزال في شباط الماضي، منوهاً بأهميته كفرصة لإعادة الطلاب المستنفدين لسنوات الرسوب أو المفصولين لمتابعة دراستهم من طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.

وأشار الوزير إلى أن ما يميز المرسوم أنه سمح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى بالترفع إلى السنة الأعلى لمن يحمل ستة مقررات على الأكثر بدلاً من أربعة مقررات، نتيجة الامتحانات، كما سمح المرسوم لمن يحمل ست مواد على الأكثر من طلاب السنة الجامعية الأخيرة بدلاً من أربع بتقديم امتحان الدورة التكميلية للعام الدراسي 2022-2023 فقط.

ولفت الوزير إبراهيم إلى أهمية المرسوم أيضا لجهة منح عام دراسي واحد لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ولطلاب دراسات التأهيل والتخصص وطلاب الدراسات العليا ماجستير والدكتوراه، الذين استنفدوا فرص النجاح أو لمن لم يدافع عن أطروحة الماجستير والدكتوراه.