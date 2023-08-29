تدميرُ قطارٍ أوكرانيٍّ محمّل بالذخيرة

صرّحت الدفاع الروسيّة بأن القوات المسلحة الروسيّة دمرت قطاراً عسكرياً أوكرانياً محملاً بالذخيرة في اتجاه دونيتسك.

وقالت وزارة الدفاع: كشفت وحدة الاستطلاع التابعة للقوات المسلحة الروسية عن وصول قطار عسكري محمّل بذخيرة مدفعية إلى محطة التفريغ، مضيفة: تم نقل إحداثيات الهدف على الفور إلى طاقم المنظومة الصاروخية التي نفذت ضربةً عالية الدقة.

وتابعت: نتيجة للضربة الصاروخية، تمّ تدمير عربات تحمل ذخيرة مدفعية ونحو30 جندياً وما يصل إلى 10 قطع من معدات القوات المسلحة الأوكرانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحدّدت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجّهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجّهات النازية فيها.