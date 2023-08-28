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بكين: نحمي حقوق الأجانب في البلاد

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بيغ، على تقارير حول التمييز ضد اليابانيين بالصين على خلفية التطورات حول محطة فوكوشيما-1، مؤكداً أن بكين تحمي حقوق الأجانب في البلاد.
ورداً على سؤال صحفي بهذا الخصوص قال وانغ وين بين: تحمي الصين بثبات السلامة والحقوق القانونية للمواطنين الأجانب في الصين وفقاً للقوانين.
وأشار إلى أن الصين تدعو الجانب الياباني لاحترام المخاوف المبررة لجميع الأطراف والوقف الفوري لإلقاء المياه الملوثة إشعاعياً وإجراء مشاورات شاملة مع الدول المجاورة والأطراف المعنية الأخرى.
وأفادت وسائل الإعلام، سابقاً، بتلقي عدد من البلديات اليابانية والمنظمات الأخرى مكالمات هاتفية ذات محتوى سلبي فيما يتعلق بقرار الحكومة اليابانية بدء تفريغ المياه بالتريتيوم من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.

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