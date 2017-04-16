ص 7:07 2017/04/16

ارتقى عدد من الشهداء وأصيب عشرات المدنيين نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة استهدف منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب.

وأفاد مراسل «سانا» في حلب بأن إرهابيين فجّروا سيارة مفخخة في منطقة تجمع الحافلات وسيارات الإسعاف التي تنقل 5 آلاف مواطن من أهالي كفريا والفوعة والتي كانت متوقفة منذ أكثر من «24 ساعة» في منطقة الراشدين.

ولفت المراسل إلى أن التفجير الإرهابي تسبب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء ووقوع دمار كبير بالحافلات وسيارات الإسعاف.

وأوضح المراسل أن الإرهابيين قاموا بإدخال سيارتهم المفخخة إلى منطقة وجود الحافلات عبر تحميلها مواد غذائية للأطفال وذلك بهدف إيقاع أعداد كبيرة من الأطفال.

وأشار مصدر في عمليات منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في تصريح لـ«سانا» إلى أن الكوادر التي تشرف على عملية تنفيذ اتفاق إخراج أهالي بلدة كفريا والفوعة قامت بأداء مهمتها الإنسانية وفق الإمكانات المتاحة.

ولفت المصدر إلى أن السيارات التابعة للهلال الأحمر كاملة العدد ولحق ببعضها أضرار مادية في حين أصيب 3 من كوادر المنظمة بجروح متوسطة الخطورة.

وكانت قد وصلت قبل ظهر أمس 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تنقل على متنها 5 آلاف شخص من أهالي بلدتي كفريا والفوعة بريف إدلب قبل أن تعرقل المجموعات الإرهابية إدخالها إلى حلب تنفيذاً لبنود اتفاق إخراج أهالي البلدتين المحاصرتين وخروج المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا.

في غضون ذلك وبعد احتجازهم من التنظيمات الإرهابية مدة تزيد على 30 ساعة في منطقة الراشدين داخل الحافلات التي تقلهم من بلدتي كفريا والفوعة، وصلت إلى مدينة حلب الحافلات التي تقل 5 آلاف من أهالي البلدتين.

وذكر مراسل «سانا» في حلب أن 75 حافلة و20 سيارة إسعاف تقل على متنها المئات من أهالي بلدتي كفريا والفوعة وصلت إلى منطقة الراموسة قبل أن تتوجه إلى منطقة جبرين، حيث قامت المحافظة بتجهيز مركز إقامة مؤقتة لهم مجهّزة بجميع المواد الأساسية والطبية والغذائية.

ولفت المراسل إلى أنه سبق دخول الدفعة الأولى من الحافلات إلى حلب وصول سيارات إسعاف تابعة للهلال الأحمر العربي السوري تنقل أكثر من 50 جريحاً أصيبوا في التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة تجمع الحافلات في منطقة الراشدين غرب مدينة حلب.

ولفت مراسل «سانا» إلى أنه بالتوازي مع وصول الدفعة الأولى من حافلات كفريا والفوعة دخلت إلى منطقة الراشدين من ثم إلى ريف إدلب دفعة من الحافلات التي تقل أكثر من 2300 من المسلحين وبعض عائلاتهم من الزبداني ومضايا.

أحزاب لبنانية تدين التفجير الإرهابي في منطقة الراشدين غرب حلب

إلى ذلك أدانت أحزاب وقوى وشخصيات لبنانية التفجير الإرهابي في منطقة تجمع الحافلات التي تنقل أهالي بلدتي كفريا والفوعة في منطقة الراشدين غرب حلب، مؤكدة أن التنظيمات الإرهابية ما كانت لتقدم على التمادي في إجرامها لولا الدعم المتواصل من أنظمة الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر وغيرها.

وأكدت حركة أمل في بيان أن الإرهاب المجرم الذي تمارسه الجماعات التكفيرية لا يراعي اتفاقاً ولا تفاوضاً ولا مواثيق ولا حرمة للشيوخ والأطفال العزّل الذين عانوا الأمرّين من الحصار والتجويع والقتل لسنوات.

من جهته أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان أن هذه الأعمال الإجرامية الإرهابية تعبر عن غريزة القتل والإجرام ضد الإنسان والإنسانية من دون تمييز.

بدوره رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني الوزير السابق وئام وهاب تساءل لماذا لم نسمع أصوات المنافقين من الرئيس الفرنسي إلى واشنطن ولندن.

واستنكر مجلس أمناء حركة التوحيد الإسلامي الجريمة، مؤكداً أن التفجير يستهدف في حقيقته كل المبادرات السياسية التي تحقن الدماء في ما بين أبناء الشعب السوري الشقيق.

وأدانت حركة الشعب في لبنان التفجير الإرهابي مؤكدة في بيان وجوب مواجهة ومحاربة الإرهاب والتكفير بشتى الوسائل، معتبرة أن يد الإجرام والإرهاب التكفيري تمادت كثيراً ولا بد من بترها لكي لا تستمر في سفك دماء الأبرياء.

واعتبرت رابطة الشغيلة أن التفجير الإرهابي جريمة موصوفة ضد الإنسانية تمت من الجماعات الإرهابية التي تصر الدول الداعمة لها من أمريكا إلى تركيا والسعودية وقطر على وصفها بـ «المعتدلة» لمواصلة دعمها وتشريع أعمالها الإجرامية بما يؤكد أنه ليست هناك جماعات مسلحة معتدلة.

كما أدان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان الجريمة، مشيراً إلى أن هذه المجزرة الموصوفة بحق أبرياء مدنيين والتي نفذتها أياد سوداء آثمة تجسّد الحقد والعصبية المقيتة في أبشع صورهما وتنافي كل القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية.

في غضون ذلك أدانت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الراشدين غرب حلب، مؤكدة أن الرد على تلك الجرائم يكون بالمزيد من التضامن في مواجهة الإرهاب.