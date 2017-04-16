ص 6:06 2017/04/16

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جميع الدول التي لها تأثير على الأزمة في سورية لإرسال إشارات واضحة وصارمة للالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية، مشيراً إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية متوازنة للتحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية النظام القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في موسكو: إن عملية أستانا ما زالت تؤدي وظائفها، وفي الأسبوع المقبل سينعقد لقاء الخبراء بين روسيا وتركيا وإيران في طهران وستتم مناقشة التحضيرات للجولة الجديدة في أستانا في 3و4 أيار المقبل.

وطالب لافروف بضرورة تشكيل لجنة دولية موسعة ومتوازنة في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق بمزاعم استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون، مشيراً إلى أن الإجراءات التي يتخذها ممثلو المنظمة حالياً تنطوي على كثير من الأمور غير الواضحة.

ونقلت «سانا» عن لافروف قوله: نُصرّ على إجراء تحقيق دقيق وموضوعي ومهني وغير منحاز في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وإرسال الخبراء والمفتشين بشكل فوري إلى مكان الحادث في خان شيخون وكذلك إلى المطار الذي تعرض للضربة الأمريكية، حيث يدّعي الغرب أنه «تم هناك تجهيز القذائف بالأسلحة الكيميائية».

وأوضح لافروف أن اللجنة المقترحة يجب أن تضم خبراء من أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخبراء مهنيين من الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكذلك من دول المنطقة، مؤكداً أن تشكيل مثل هذه اللجنة سيضمن إجراء التحليل الأفضل والشفافية الأكثر لما حدث ولاسيما أن الخبراء من أمانة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يتصرفون بشكل خفي إلى حد ما.

وقال لافروف: تم الإعلام مسبقاً عن سحب العينات من مكان الحادث إلى معمل ليس معتمداً لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.. نحن لا نفهم لماذا أقدمت المنظمة على مثل هذه الخطوة ونعتقد أنه يجب أن يصل طاقم اللجنة إلى القاعدة الجوية السورية وكذلك إلى مكان الحادث الواقع في مناطق تحت سيطرة المجموعات المسلحة.

وبيّن لافروف أنه ليس هناك أي سبب أو تبرير لإجراء التحقيق عن بُعد كما تريده منظمة الأسلحة الكيميائية ولا بد لها أن تؤدي مهامها بشكل نزيه، مؤكداً أنه يجب محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي.

كذلك أعرب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن دهشته حيال الضجة التي ثارت في الغرب حول اللهجة التي خاطب بها نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف المندوب البريطاني خلال جلسة لمجلس الأمن الأربعاء الماضي استخدمت فيها روسيا حق النقض «فيتو» على مشروع قرار أمريكي- بريطاني- فرنسي حول مزاعم استخدام أسلحة كيميائية في خان شيخون.

وقال ريابكوف في تصريحات نقلتها وكالة «نوفوستي» أمس: أكثر ما يدهشنا هو تصريحات الامتعاض التي تصدر عن زملائنا الغربيين الذين اعتادوا كيل الاتهامات والانتقادات المهينة لروسيا وسياستها، مضيفاً: في نهاية المطاف يحين الوقت الذي لا بد فيه من توجيه الرسالة المعنوية المعبرة وإلا فإننا لن نتمكن من إيقاظ من نجلس إليهم وراء طاولة واحدة في مجلس الأمن الدولي ومقر اللجنة التنفيذية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية من حالة «الزومبي» والقناعة السياسية العمياء التي تستولي عليهم.

وتابع ريابكوف: إذا ما استمررنا في مخاطبة هؤلاء بالحسنى واستعطاف خواطرهم بالكلمة اللينة فإنهم في نهاية المطاف سوف يصبحون على إيمان مطلق بتفوقهم علينا، مشيراً إلى أنه على الساسة الغربيين إعادة النظر بسلوكهم قبل الاحتجاج على الخطاب الروسي.

وقال ريابكوف: إن سافرونكوف اختار العبارات الأنسب في مثل هذه الحالة وهو ملم بشكل متميز باللغات الأجنبية ويتقن اختيار العبارات الدبلوماسية المعبرة.

إلى ذلك أكد ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين ضرورة التوقف عن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حرصاً على مصداقيتها أمام الرأي العام العالمي.

ونقلت وكالة «تاس» عن شولغين قوله في تصريح خاص: إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة فنية تم تأسيسها لمراقبة عملية نزع الأسلحة الكيميائية، وعندما نبدأ بمناقشة القضايا السياسية فيها فإن ذلك يعرّض مصداقيتها للخطر، مشيراً إلى أن روسيا كانت تعارض على الدوام محاولات تسييس عمل المنظمات الدولية بما فيها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

ولفت شولغين إلى أن تسييس عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تجلى بشكل واضح في تشرين الثاني الماضي عندما استصدر الشركاء الأميركيون بعدد قليل من الأصوات قراراً ضد سورية في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مبيناً أن روسيا حذرت آنذاك من خطورة تلك الخطوة.

وأوضح شولغين أن محاولات تسييس عمل المنظمة برزت من جديد مؤخراً في قضية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية في خان شيخون بريف إدلب، مشدداً على ضرورة العودة إلى الأسس التي تم إنشاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالاستناد إليها وتحقيق الغرض الأساسي لها.