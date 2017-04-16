ص 6:06 2017/04/16

طرطوس ـ رفاه نيوف ـ أيهم إبراهيم:

جال الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء أمس على بعض مدن طرطوس في اليوم الثالث للزيارة وكانت الحصيلة مثمرة فكانت أولى المحطات منطقة القدموس، حيث استمع رئيس مجلس الوزراء إلى مطالبات الأهالي مطلعاً عن كثب على حجم الأعباء التي يعيشونها، وأوضح المهندس خميس أن مفرزات الحرب صعبة على الحكومة ولكن علينا الاستمرار بالدفاع عن بلدنا والعمل على دعم الاقتصاد من خلال إنشاء مشروعات تنموية وإيجاد فرص عمل في كل قرية لتطوير المجتمع المحلي الذي سنعمل بكل ما بوسعنا من أجل تأمين التمويل اللازم لها وتذليل الصعوبات التي تعوق تنفيذها.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس خلال اللقاء الجماهيري الذي تم أمس في المركز الثقافي العربي بمدينة القدموس بحضور الوفد الحكومي المرافق بتأمين الأرض المناسبة لإقامة معمل فرز وتوضيب التبغ بالمنطقة، مؤكداً أن الحكومة حريصة على أن تكون زراعة التبغ ذات ربحية ومردودية للمزارع كما عملت على دعم هذه الزراعة من خلال رفع الأسعار وتكليف مدير الزراعة إعداد تقرير خلال ثمانية أيام عن التكاليف الحقيقية لزراعة التبغ، مشيراً إلى أن كل رئيس وحدة إدارية لا يحمل رؤية تطويرية لوحدته سيتم إعفاؤه.

وطالب أهالي المنطقة بحل مشكلة المياه في منطقة القدموس وزيادة مخصصات المنطقة من مادة المازوت وقيام المصارف بمنح قروض متوسطة وطويلة الأجل لشراء آليات وإنجاز مشروعات صغيرة مدرة للدخل والتوسع بإقامة السدات المائية وافتتاح مركز للأعلاف في مدينة القدموس وصرف التعويضات للمزارعين عن الأضرار التي أصابت المحصول خلال الموسم الماضي وتزويد مشفى القدموس بجهاز طبقي محوري وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بأسعار مناسبة وحل مشكلة المنطقة الصناعية المتعثرة في القدموس.

كما أطلق رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق العمل بالبطاقة الذكية في منطقة القدموس والذي يجري العمل به بشكل تدريجي ليشمل كل المواطنين بالمحافظة، حيث إن المشروع يؤمن /300/ فرصة عمل لجرحى الجيش العربي السوري من أبناء المنطقة وتشميل تقديم المشتقات النفطية والمواد التموينية الرئيسية.

وتحدث وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف عن أنه تم عرض عدد من العقارات لطرحها كمشروعات تنموية وسنقوم بدراسة الجدوى الاقتصادية لها لضمان العائدية المتوقعة، لافتاً إلى أن مشكلة المنطقة الصناعية ستحل قريباً بعد أن تنقل ملكية الأرض المخصصة لها من أملاك وزارة الزراعة إلى أملاك مجلس مدينة القدموس إضافة إلى أنه سيتم تزويد مجلس مدينة القدموس بسيارة نظافة وآلية خاصة بالصرف الصحي.

وبيّن وزير الصحة الدكتور نزار يازجي الظروف الصعبة التي تمنع استيراد أجهزة طبية ولكننا سندرج موضوع شراء جهاز طبقي محوري لمشفى القدموس في خطة 2018.

وأشار وزير الزراعة أحمد القادري أنه سيتم تشغيل معمل الأسمدة خلال فترة قريبة بعد تأمين الغاز اللازم لتشغيله بالتعاون مع وزارة النفط وأنه سيتم قريباً التعويض للمزارعين المتضررين نتيجة الصقيع، مؤكداً أهمية إنشاء السدات المائية في المنطقة الساحلية وسيتم تنفيذ /8/ سدات في محافظة طرطوس.

وقال وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي: إن الوزارة جاهزة لإقامة مركز تنموي للمنتجات الزراعية بطاقة /5000/ طن بتكلفة مليار ليرة سورية في حال تم تأمين الأرض اللازمة البالغة /25-40/ دونماً.

ولفت المهندس بشر يازجي وزير السياحة إلى مجموعة دعم الريف التي تروج لها وزارة السياحة، متمنياً أن تحافظ منطقة القدموس على جمالها العمراني ولابد أن يكون هناك أربع منشآت سياحية للترويج لهذه المنطقة.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري إلى وجود منشآت إنتاجية تديرها أمهات الشهداء والجرحى ستكون باكورة مشروعات الوزارة للعام الحالي.

وأكد وزير النفط المهندس علي غانم أن الدولة تدعم المشتقات النفطية بمليار ليرة يومياً وخلال الأشهر الماضية تم توزيع /18/ مليون ليتر من المازوت في طرطوس، مشيراً إلى أن الحكومة اختارت منطقة القدموس لتنفيذ مشروع البطاقة الذكية في المحافظة بسبب وعي الشعب فيها وتلافياً للسلبيات في آليات التوزيع التي كانت تحصل من خلال عمل لجان التوزيع الفرعية بالمحافظة.

كما كرم رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق /80/ أسرة من ذوي الشهداء والجرحى بالمنطقة واستمع إلى همومهم ومشاكلهم، ناقلاً لهم محبة وتقدير السيد الرئيس بشار الأسد، وقال: نحن نستمد القوة منكم فأنتم الذين قدمتم الدماء الطاهرة في سبيل سورية ونفخر بكل شهيد وجريح ومهما قدمنا لهم فإننا نبقى مقصرين ولا يمكن أن نرتقي إلى مستوى تضحياتهم، مؤكداً أن الحكومة بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ستقدم فرص عمل نوعية من خلال مشروع «جريح الوطن» الذي سينطلق قريباً.

كما زار رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي عدداً من مشروعات جرحى الجيش العربي السوري الذين استفادوا من قرض «مشروعي» لإيجاد فرصة عمل لهم واطمأن إلى صحتهم واستمع لمشاكلهم ومطالبهم.

وفي مدينة طرطوس استمع رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق خلال جولته في المنطقة الصناعية بطرطوس إلى عدد من الصناعيين حول أهم الصعوبات التي يواجهونها في عملهم وأهمها معالجة التقنين الكهربائي وتأمين آليات نظافة والتوجيه للبنك الصناعي لمنحهم القروض اللازمة لشراء الآليات لتطوير أعمالهم وتأمين اليد العاملة وإمكانية الاستفادة من طلاب المدارس الثانوية الصناعية بالتدريب العملي بما يضمن المساهمة بتغطية النقص بالأيدي العاملة.

ووجّه خميس بضرورة الإسراع بتعديل نظام ضابطة البناء بالمنطقة الصناعية والتوسع الشاقولي بما لا يسيء للمواءمة البصرية للمنطقة والحد من تدخل الجمارك في شؤون الصناعيين، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك رؤى لدعم الصناعة مادياً على أن تؤطر بالشكل الصحيح.

كما التقى خميس مع الوفد الحكومي المرافق مزارعي البيوت البلاستيكية في قرية حريصون التابعة لمنطقة بانياس حيث استمع إلى مطالبهم ورؤيتهم التنموية لهذه الزراعة التي تمحورت حول تأمين الأدوية الزراعية والبذار والمبيدات ومواد تعقيم التربة عبر القطاع العام وتوفير مادة المازوت والتخفيف من التقنين الكهربائي وتأمين العبوات البلاستيكية إضافة إلى إقامة معمل لإنتاج العبوات البلاستيكية وشرائح النايلون إضافة إلى تحسين الطرق الزراعية ضمن البلدة وإزالة الشيوع على الأراضي الزراعية واعتبار الزراعات المحمية محصولاً استراتيجياً.

وفي رده على مطالب المزارعين قال رئيس مجلس الوزراء: إن الزراعات المحمية من أهم روافد الاقتصاد وعاملاً أساسياً في العملية الاقتصادية التنموية وعلينا أن نعمل على تطوير الزراعات المحمية واستغلال كل بقعة لزراعتها، مؤكداً أن تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي جزء من العمل الحكومي للمحافظة على هذه الزراعة ودعمها وذلك من خلال وضع سياسة دعم وتثبيت الأسعار التي بدأت العمل بها على محاصيل العنب والحمضيات والتفاح.

وأضاف: إن الحكومة مستعدة لتمويل أي مشروع تنموي زراعي مهما بلغت تكلفته للتوسع بالزراعات المحمية وتطويرها ومنح القروض بفوائد بسيطة شرط توفر الضمان اللازم، مؤكداً أن ترفيق المنتجات الزراعية ليس إجبارياً وإنما اختياري وهو مجاني بالكامل للخضار والفواكه، منوهاً بأنه سيتم قريباً السماح باستيراد الرقائق البلاستيكية.

كما زار رئيس مجلس الوزراء والوفد الحكومي المرافق مركز إنعاش الريف الذي يضم مركزاً للتدريب المهني وفيه مشغل خياطة ومعمل للسجاد اليدوي.

وبينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أهمية المركز الذي يتوسط 33 قرية يستفاد من خدماته الاجتماعية المتكاملة من صحة وروضة ومشاغل وورش عمل ومساحات حقلية للزراعة.

كما تم وضع حجر الأساس لمشروع المنطقة الصناعية في مدينة بانياس حيث وجه بالتوسع الشاقولي والإسراع بالتنفيذ.

كما كرم عدداً من أسر الشهداء والجرحى من أبناء منطقة بانياس وذلك في مقر نادي مصفاة بانياس العمالي.

كما قام وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي بوضع حجر الأساس لمشروع فرز وتوضيب وتبريد الخضار والفواكه بقرية دير البشل التابعة لمدينة بانياس والذي يشكل أساساً لمنظومة متكاملة على التعامل مع مجموعة من الفعاليات الإنتاجية والزراعية الموجودة ضمن هذه البيئة.