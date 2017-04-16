ص 6:06 2017/04/16

دعا البطريرك غريغوريوس الثالث لحام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك إلى إحلال السلام في المشرق العربي ولا سيما في سورية والعراق وفلسطين.

وقال لحام في رسالته بمناسبة عيد الفصح المجيد: ندعو الجميع إلى الأمل والتفاؤل ولا سيما أمام ما نراه من مشاهد الموت والعنف والتفجير والإرهاب والقتل وإحراق الأجساد.

وأضاف البطريرك لحام: لنجدد ايماننا بالحياة ولنكن العاملين من أجل انتصار الحياة على الموت والمحبة على البغض والكراهية والغفران والمصالحة على الحقد والثأر، معرباً عن الأمل بأن تتضافر الجهود من أجل المشروع الكبير وهو أن يأتي اليوم الذي يصبح فيه العيد واحداً ثابتاً مشتركاً.

كذلك جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته إلى وقف الحرب الإرهابية على سورية وبعض دول المنطقة كالعراق ومصر وفلسطين واليمن وليبيا كما دعا الى وقف تمويل الإرهابيين.

وقال البطريرك الراعي في رسالته بمناسبة عيد الفصح المجيد: نطالب الأسرة الدولية بكف يد الدول التي تغطي الحركات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية وتمدها بالمال والسلاح وتوظف الإرهاب لمصالحها الرخيصة والمجرمة.

ونقلت «سانا» عن الراعي قوله: إننا جميعاً ندين كل أنواع الحروب والاضطهادات والاعتداءات، فلا مبرر لها ولا من منطق يؤيدها، بل إنها وصمة عار على جبين الأسرة الدولية من دول كبرى ودول تابعة لها ولسياساتها يطبعها انعدام للإرادة الحسنة عندها، داعياً تلك الدول إلى وضع حد للحروب الجائرة والهدامة وإرساء الأسس الكفيلة بإحلال السلام العادل والدائم في المنطقة وإنهاء معاناة ضحايا تلك الحروب.