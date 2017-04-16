ص 6:06 2017/04/16

دمشق ـ تشرين:

ركز اللقاء الذي جمع أمس وزير المالية الدكتور مأمون حمدان مع أعضاء وفد الرابطة العربية ـ الصينية الذي يزور سورية حالياً على بحث مسائل تتعلق بإمكانية مساهمة الشركات الصينية في إعادة الإعمار، وعرض سبل التعاون في مجالات اقتصادية عديدة أهمها الطاقة والتشييد والبناء وغيرها.

وعرض وزير المالية خلال اللقاء فرص التعاون المقترحة مع الشركات الصينية الراغبة بالمشاركة في إعادة الإعمار مركزاً على المناطق الصناعية وخاصة المنطقة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وقال: إن الكثير من المعامل الواقعة في المناطق الصناعية عادت للإنتاج بعد تحريرها من الإرهاب، وبدأت تنتج أنواعاً مختلفة من السلع ويقوم أصحابها بتصديرها إلى الأسواق الخارجية، لافتاً إلى أن الحكومة أقرت حزمة من القرارات والتشريعات للنهوض بالواقع الصناعي، وكذلك الزراعي، أهمها إعفاء السلع المراد تصديرها من رسم الإنفاق الاستهلاكي، وكذلك إعفاء الآلات المستوردة للصناعيين من الرسوم الجمركية.

ولم يخف الدكتور حمدان أهمية اطلاع الشركات الصينية على أهم القطاعات التي يمكن أن تكون شريكاً في إعادة إعمارها إلى جانب الشركات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة قادرة على تأمين الحماية اللازمة لجميع الاستثمارات، وخاصة أن هناك العديد من الشركات الصينية قامت بإنشاء مشروعات في سورية وهي ما زالت قائمة وتعمل ولم تتأثر بالظروف المحيطة، مبدياً استعداد وزارة المالية لتقديم المساعدة اللازمة لوفد الرابطة لتحقيق الأهداف المرجوة من زيارته.

من جهته كين يونغ رئيس وفد الرابطة، أشار إلى أن الهدف من الزيارة التي تستغرق 7 أيام الاطلاع على واقع الحال في سورية، وتوفير معلومات كافية لقطاع الأعمال الصيني تمكنه من الانخراط في عملية إعادة الإعمار، إلى جانب التعرف إلى قوانين الاستثمار المعمول بها حالياً، لافتاً إلى أن الكثير من الشركات الصينية ترغب بزيارة سورية ولقاء المسؤولين فيها للبحث في الفرص الاستثمارية المتاحة، ومجالات إعادة الإعمار.

وقال يونغ: إن الرابطة لديها علاقات مع أكثر من 200 شركة صينية تعمل في مختلف المجالات، وبعض تلك الشركات لها اتصالات مستمرة مع سورية، وتقوم بمشروعات مشتركة، مع إشارته إلى أن وفد الرابطة سيقوم بحث الشركات الصينية على زيارة سورية في القريب العاجل، ونقل رسالة بأن الوضع في البلاد ليس كما تقوم بتصويره بعض وسائل الإعلام، متمنياً على الجانب السوري أن يقوم بالترويج للاستقرار الذي عمّ معظم المدن والمناطق السورية.

وطلب يونغ أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع المسؤولين في سورية لوضع مرتكزات وأسس التعاون، بما في ذلك تحديد الوسائل التي يمكن للوفد من خلالها العمل على جذب الشركات الصينية للمشاركة في إعادة الإعمار.