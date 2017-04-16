ص 6:06 2017/04/16

جدّد أبناء الجالية العربية السورية في تشيكيا تأكيد وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم سورية في التصدي للإرهاب والإرهابيين وداعميهم حتى تحقيق النصر النهائي.

وقال أبناء الجالية في بيان لهم بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الجلاء العظيم تلقت «سانا» نسخة منه أمس: يوم الجلاء سيظل في تاريخ سورية رمزاً للنضال والتضحية ضد الاحتلال والغزاة من أجل الاستقلال وحماية حرية الوطن والمواطن وسيادته وقراره المستقل.

وأشار أبناء الجالية إلى أن سورية دعمت منذ الاستقلال القضايا العربية العادلة وخاصة القضية الفلسطينية ووقفت إلى جانب حركات التحرر والمقاومة ضد الاستعمار في المحافل الدولية وبسبب هذه المواقف تعرضت للعدوان والتآمر السافر من الكيان الصهيوني الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وأوضح أبناء الجالية أن ذكرى الجلاء العظيم تأتي هذا العام في ظل فشل كل المخططات الإقليمية والدولية التي تستهدف إخضاع سورية بفضل الانتصارات التي يحققها أبطال جيشنا الباسل وشعبنا الأبي ضد الإرهابيين وداعميهم، مشيدين بتلاحم وتضحيات جيشنا وشعبنا للحفاظ على وحدة التراب السوري وقرارنا المستقل.

كذلك جدّد الطلبة السوريون الدارسون في سلوفاكيا العهد على وقوفهم إلى جانب وطنهم الأم في مواجهة ما يتعرض له من مؤامرات تستهدفه أرضاً وشعباً.

وفي بيان لفرع سلوفاكيا للاتحاد الوطني لطلبة سورية بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الجلاء تلقت «سانا» نسخة منه أمس أشار الطلبة إلى أن الاستقلال شكل قاعدة صلبة لدعم نضال الجماهير العربية على امتداد الوطن المتحرر من مختلف أشكال التبعية والظلم والاستقلال، مشيداً بوعي وتلاحم الشعب السوري.

وأكد البيان أن نيل الاستقلال تحقق بفضل نضال وتضحيات أبناء الوطن بمختلف قواهم وفئاتهم، مشيراً إلى أن ذكرى الاستقلال تمر هذا العام في ظل مواصلة الجيش العربي السوري انتصاراته على التنظيمات الإرهابية دفاعاً عن الوطن والإنسان وقيم السيادة والعدالة والحرية.