ص 6:06 2017/04/16

ترجمة ـ راشيل الذيب:

أكد مقال نشره موقع «نيو إيسترن آوت لوك» أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي عبر فيها عن «استعداده للتعامل مع الأزمة المتعلقة بكوريا الديمقراطية من دون الصين إذا اقتضت الضرورة» أثارت جدلاً كبيراً في أوساط المحللين، إذ رأى البعض منهم أنها محاولة لممارسة الضغط على الصين بينما أشار البعض الآخر إلى أنها محاولة لضرب كوريا الديمقراطية التي تعد قوة عسكرية متعاظمة، لذا يلجأ ترامب بدوره لاستعراض قوة بلاده «المتعاظمة» أيضاً في محاولة منه لمحاربة كوريا الديمقراطية بأسلوبها نفسه.

وأوضح المقال أن هناك مجموعة واسعة من الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأن ضربة محتملة ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشكل تهديداً حقيقياً وليس مجرد محاولة افتراضية للضغط على بعض الدول، وخاصة أن هذا العدوان يتماشى مع محاولات ترامب لتعزيز موقفه في واشنطن باعتباره يتعرض للانتقادات بشكل منتظم من وسائل الإعلام التي تزعم أن «ترامب انتقته موسكو»، وفي هذه الحالة يضطر الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ موقف حازم ومناهض لروسيا، فهي مسألة بقاء سياسي، وإضافة لكونه سياسياً شعبوياً، فإن ترامب يميل إلى التظاهر بمحاربة «الخارجين على القانون» في العالم، الأمر الذي يذكرنا بالرئيس الأمريكي الأسبق لندون جونسون عندما أرسل قوات إلى فيتنام في محاولة لتعزيز صورة أمريكا.

ويضيف المقال: علاوة على ذلك، بالنسبة لترامب، فإن الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة وتبادل إجراءات السياسة الخارجية لدعم المبادرات السياسية المحلية هو أول شيء يمكن اعتباره مزيجاً مربحاً كرجل أعمال.

ولفت المقال إلى أن هناك عاملاً آخر يمكن أن يؤثر في قرار شن عدوان عسكري على كوريا الديمقراطية يمكن تلخيصه في ما يسمى «أزمة عدم الكفاءة»، إذ غالباً ما يستخدم السياسيون الأميركيون القوة عند غياب خيارات أخرى قابلة للتطبيق.

أضف إلى ذلك أن وسائل الإعلام الغربية قامت بـ«شيطنة» بيونغ يانغ على نحو متعمد، لذلك حسب المقال، فإن أي شكل من أشكال المفاوضات مع حكومة كيم جونغ أون سيظهر على أنه صفقة مع «الشيطان»، وإذا أضفنا إلى هذه المعادلة ادعاءات كوريا الجنوبية المستمرة بأن بيونغ يانغ على شفا الانهيار يصبح واضحاً ما تنوي واشنطن القيام به.

وفي سياق متصل تحدث مقال نشره موقع «واشنطن بلوغ» عن كيفية اتخاذ القرارات العسكرية الأمريكية محدداً متى وأين تذهب أمريكا إلى الحرب ليؤكد أن قرارات كهذه تبرم على أساس تحقيق فائدة اقتصادية وجيواستراتيجية وليس على أساس الدفاع، فعلى سبيل المثال تتبع أميركا سياسة العسكرة لاحتواء النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين آخذة بعين الاعتبار التنافس الاقتصادي ليكون أساساً للحرب، كما أن العديد من حروب أمريكا الأخيرة هي حروب أنابيب.

ولفت المقال إلى أن واشنطن تقوم ثانياً بإطلاق حملة دعائية ضخمة من أجل حشد الدعم للحرب.

وفي حال بدا هذا مبالغاً فيه فإن المقال يدعو إلى التذكر بأن كيفية الحد من الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي الأمريكي هي واضحة جداً، وحقيقة أن واشنطن تفعل العكس تماماً تدل على أن هناك دوافع أخرى في اللعب.