ص 1:01 2017/04/16

عمـران محفوض

تباينت الأرقام الخاصة وغابت الإحصاءات الرسمية عن الخسائر التي خلفها شلل شريان الاقتصاد الوطني على الصناعة والتجارة والزراعة وما تسبب به من تعطيل لشؤون المواطنين من عمال وموظفين وأصحاب أعمال حرة وإرهاق لدخولهم عبر استنزاف نحو نصف ما يجنونه شهرياً على أجور الانتقال من المنزل إلى مكان العمل وبالعكس.

ورغم أن هذه الخسائر تجاوزت قيمتها مليارات الليرات وفق إحدى الدراسات غير الرسمية لم تتعامل الحكومة معها بجدية تعادل أهميتها الاقتصادية، بل اكتفت بعقد الاجتماعات وإطلاق التصريحات التي سرعان ما اكتشف المواطن أنها مجرد فقاعات تحمل المزيد من الأحلام الهاربة من الواقع بعد أول رفة جفن في الصباح التالي، حيث الانتظار ساعات على موقف الباصات والميكرويات أصبح العادة اليومية التي لا تفارقها مشاهد الازدحام والضرب والدفش للغطاء على سرقات الموبايلات والأموال من حقائب وجيوب المتسابقين إلى مقاعدها.

والغريب أن الحكومة رغم صدمتها بمعاملة قطاع النقل الخاص وتأثير أجوره المتزايدة في غلاء الغذاء والسلع الاستهلاكية الأخرى فإنها لم تبادر حتى اليوم إلى تأسيس شركة شحن عامة تتولى مهمة نقل المنتجات الزراعية والصناعية بين المحافظات وإلى منافذ البيع العامة وأسواق الهال بشكل مستمر لا يؤثر في توافر السلع في المحلات ويحقق توازناً دائماً بين أسعار هذه السلع وتكاليفها الحقيقية.

لا ننكر أن الحكومات السابقة تحدثت كثيراً عن تطوير منظومة النقل وعقدت لأجل الترويج لأفكارها العديد من الندوات والمؤتمرات التي كلفتها ملايين الليرات ولم تبخل بإنفاق مثل هذه المبالغ على إعداد الدراسات والخطط بعناوين فضفاضة، لكنها جميعاً بقيت حبراً على ورق بانتظار المستثمرين أو التمويل حتى وصلنا إلى هذا الوضع السيئ لشريان الاقتصاد الوطني.

ولأجل معالجة هذا الخلل بقطاع النقل، نرى أن تقبض الحكومة زمام المبادرة بيد من الجدية وتباشر بإحداث هذه المنظومة النقلية وفق أفضل الشروط الاقتصادية والفنية نظراً لأهميتها في توفير المنتجات في أسواق المحافظات في الوقت المناسب وتوزيعها في المحلات التجارية ومنافذ البيع التابعة للمؤسسة السورية للتجارة بشكل عادل وأسعار مقبولة.. وهذا الإجراء في حال نفذ يعد رأس هرم التدخل الإيجابي في الأسواق والأسعار.. إذا أردنا ذلك!.

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