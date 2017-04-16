ص 1:01 2017/04/16

رحاب الإبراهيم

هيئات كثيرة تربع على كرسي إدارتها مدير واحد لسنواتٍ لطويلةٍ قبل حلول كارثة الحرب على ديارنا من دون تمكنه من إخراج «الزير من البير» وخاصة أن جلوسه «الرطب» جعله يعتقد أنها طوبت باسمه بحيث يهتز كيانه لمجرد سماع أي كلام عن ملامح تغير قد تصيب «الكرسي الميمون» خشية فقد ميزاته الكثيرة المعتاد على قطفها من دون أن يخطر على باله ولو شكلياً تطوير أداء هيئة يُنفق ملايين الليرات عليها بلا تحقيق أي زبدة دسمة تبرر أمر الصرف وتشرعن بقاءها وغيرها من الهيئات خاصة خلال هذه الأزمة، التي كشفت عورات مسؤوليها وعجزهم عن تقديم حلول ترفع مستوى الأداء مع أن سنوات الخدمة المديدة تفرض لزاماً حسن التدبير وتطوير الحال لمعرفتهم بكل شاردة وواردة لكن الاستثمار و«الله أعلم» غالباً ما يكون في غير اتجاه.

ظاهرة بقاء مدير ما في منصبه لأعوام طوال باتت أشبه بعرف ينخز جسد مؤسساتنا العامة، التي بدأت رياح التغير على ما يبدو تهب مؤخراً لتغير ما كان عبر إقالة مديرين كثر يحملون الندبة ذاتها في سوء الأداء الذي لا يزال حاضراً بقوة وسط تصدر آخرين المشهد بعنجهية أكبر والتباهي بإنجازات وهمية يسهل كشف حقيقتها من دون حاجة لنبش أي دفاتر قديمة أو جديدة.

هيئة المنافسة ومنع الاحتكار دليل حي على واقع الأداء الخجول بينما الأسواق تغلي احتكاراً وغلاءً، فمديرها الذي يتولى إدارتها منذ قرابة 10 سنوات يصر على عجزها عن ممارسة دورها المفترض خلال الأزمة كون الأسواق لا تتيح العمل بمنطق المنافسة ويقر بعدم وجود احتكار إلا ما سماه احتكار القلة، وهنا نتساءل: هل أحدثت الهيئة لتعمل في زمن الرخاء فقط؟، وإذا كان الحال على هذا المنوال ما هو مبرر بقائها ما دامت مبررات إحداثها لم تعد موجودة؟، لذا الأولى إتباعها كما روج مؤخرا ًبوزارة التموين لتصبح مجرد مديرية فرعية كونها لم تقدم أداء أفضل من عمل المديريات حتى لو ادعى مديرها بمساهمتها في كسر سلطة بعض المتنفذين بمراكز القرار في حين يعجز عن كسر متنفذي الأسواق، الذي شرعن عملهم عبر التأكيد بالفم الملآن على عدم وجود أي احتكار.

فهل سنشهد قريباً إعادة فتح ملف هذه الهيئة المهمة التي عطل دورها خلال الحرب لتتحول إلى مجرد شاهد خلال عقد كامل تقريباً بحيث لم يكن لها نصيب من اسمها، فكيف إذاً ستنجح بمنع احتكار حيتان كبار يفرضون قواعدهم بثقة على السوق بكرت أحمر من أصحاب المقام الرفيع والكراسي المدعومة.

rihabalebrahim@yahoo.com