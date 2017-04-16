ص 1:01 2017/04/16

بشرى سمير

تطلق وزارة السياحة بالتعاون مع اللجنة الوطنية السورية لليونيسكو غداَ بالتزامن مع عيد الجلاء ورشات تدريبية متعددة لتدريب جيل جديد على صناعة الحرف التقليدية الآيلة للاندثار في سوق المهن اليدوية بالتكية السليمانية ومحال أخرى في خان الزجاج بمنطقة باب شرقي، إضافة لمحل بمنطقة القزازين بدمشق .وذلك في إطار تنفيذها (البرنامج الوطني للتنمية المستدامة للحرف التقليدية) الذي تقدمت به الوزارة السياحة إلى اليونيسكو من خلال اللجنة الوطنية السورية لليونيسكو انطلاقا من اهتمام الوزارة ورعايتها للحرف اليدوية السورية لخلق الوعي لدى الجيل الجديد بأهميتها والحفاظ عليها وتوارثها عبر الأجيال.

حيث يقوم الحرفيون المهرة بتدريب المشاركين على حرف (البروكار الدمشقي- الرسم النباتي على الخشب (العجمي) – القاشاني (الخزف) – اللوحات الجدارية الفسيفيسائية – صناعة الأواني الفخارية والخزف- الحرير الطبيعي- الرسم والزخرفة وتنزيل المينا على الزجاج – الفسيفساء والأعمال الفنية من الحجر – الموزاييك والفسيفساء الخشبي – السيف الدمشقي – النحاسيات الشرقية – البسط اليدوية – الأيقونات البيزنطية – النحت – الكروشيه والتطريز اليدوي والمكارم) حيث تستمر الورشات التدريبية لغاية السابع والعشرين من شهر أيار المقبل . يرافق العمل التدريبي معرض في التكية السليمانية لعرض مشغولات المتدربين طوال أيام الورشات التدريبية.