ص 1:01 2017/04/16

زهير المحمد

في إطار خطة وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية المغذية للمناطق التي خرجت من الخدمة بفعل الإرهاب تستمر ورشات الكهرباء بالعمل على إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية بمناطق الحسينية وفضلون الصناعية وتل كردي بريف دمشق، وبحسب مصادر في وزارة الكهرباء نفذت ورشات الكهرباء التابعة لها بمنطقة الحسينية 30 مركزاً للتحويل الكهربائي وباستطاعات مختلفة بالخدمة وكذلك تم تركيب 4 مراكز للتحويل الكهربائي سيتم وضعها بالخدمة قريبا ريثما يتم تزويدها بكابلات متوسط، ويجري العمل أيضا على صيانة العدادات الكهربائية داخل الأبنية بالحسينية، وأشارت المصادر إلى أن ورشات الكهرباء انتهت من تركيب 6 مراكز جديدة للتحويل الكهربائي بمنطقة فضلون الصناعية بريف دمشق وتتوزع استطاعات المراكز الجديدة على 3 مراكز كهربائية تصل استطاعتها إلى 360 كيلوفولط آمبير ومركزين باستطاعة 400 كيلوفولط آمبير ومركز آخر باستطاعة 200 كيلو فولط آمبير، كما تم الانتهاء من تبديل جميع العدادات الكهربائية بمنطقة فضلون الصناعية والتي خرجت من الخدمة بفعل الاعتداءات الإرهابية المسلحة واستبدلت ورشات الكهرباء 3 كم من شبكات التوتر20 كيلوفولط عوضاً عن الشبكات المتضررة، وفي بلدة تل كردي بريف دمشق والمحررة من أتون العصابات الإرهابية المسلحة تم تأهيل 7 كيلومترات من شبكات التوتر المتوسط المتضررة، وفي إطار مواكبة زيادة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية ولتأمين التغذية الكهربائية لجميع المشتركين نفذت ورشات الكهرباء العديد من المشاريع المهمة بقطنا وجرمانا وصحنايا بريف دمشق.

إذ تم الانتهاء من أعمال إحداث مخرجي توتر متوسط أرضية من محطة تحويل قطنا 66/20 كيلوفولط والعمل على إحداث مخرج كهربائي متوسط لتغذية مشفى قطنا الوطني، وإحداث مخرج الكسيري لتخفيف الحمولة عن المخارج الكهربائية القائمة وللحد من الانقطاعات القسرية للتيار الكهربائي خلال فترة التغذية الكهربائية التي يعانيها أهالي قطنا، كما نفذت ورشات الكهرباء إحداث خمسة مخارج كهربائية متوسطة جديدة بمدينة صحنايا للتخفيف عن المخارج الكهربائية القائمة فيها، في حين تم العمل على تركيب وزيادة استطاعة 13 مركزاً للتحويل الكهربائي في صحنايا.

ولفتت مصادر وزارة الكهرباء إلى أن ورشات الكهرباء نفذت عدة مشاريع مهمة لزيادة وثوقية واستقرار التيار الكهربائي في مدينة جرمانا بريف دمشق إذ تم وضع 7 مراكز جديدة للتحويل الكهربائي وباستطاعات مختلفة، وزيادة استطاعة 8 مراكز للتحويل الكهربائي إذ أصبح مجموع استطاعتها 12800 كيلوفولط أمبير في حين تم وضع 10 مخارج كهربائية جديدة 20 كيلوفولط بالخدمة لتخفيف الأحمال عن المراكز الكهربائية القائمة.