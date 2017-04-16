ص 1:01 2017/04/16

سامي عيسى

بدأت أمس فعاليات مسابقة رواد طلائع البعث في العديد من المحافظات وذلك بأعداد مختلفة حسب كل محافظة والترتيبات التي أعدتها فروع طلائع البعث في المحافظات باعتبارها مناسبة سنوية يتم خلالها إجراء مسابقات علمية وفنية مختلفة، حيث انطلقت أمس في محافظة ريف دمشق مسابقة الرواد بمشاركة 1000 تلميذ وتلميذة و200 مشرف، إذ توزع المشاركون على مدرستي حسان بن ثابت والحسن بن الهيثم للتنافس في مجالات الفنون الجميلة والمسرح والموسيقا والثقافة والإعلام والرياضة والمعلوماتية.

وفي هذه المناسبة أكد رئيس مكتب التربية والتعليم العالي وعضو قيادة فرع حزب البعث في ريف دمشق الدكتور حامد أبو خليف أن هذه المسابقات تأتي لإيجاد حالة من التنافس الشريف والواعي في بناء الكوادر المتعلمة والمثقفة بحيث تكون ذخيرة جاهزة لبناء المستقبل الذي يمثله أطفال الطلائع وأكد على استمرارية هذه المسابقات على الرغم من الظروف الحالية والحرب التي تشن على سورية وهي رسالة واضحة للعالم بأن الشعب السوري مازال يصدّر العلم والثقافة للعالم، وأن سورية بدأت تتعافى وتتابع خطواتها باتجاه إعادة الإعمار وبناء الإنسان.

من جانب آخر أوضح خضر الصالح أمين فرع ريف دمشق لطلائع البعث أن المسابقات محطة أولية على طريق الاستمرارية بعملية البناء والحياة وتهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال ومهاراتهم وتعزيز قيم التنافس بينهم وإظهار حالات الإبداع والتميز واستثمارها بالشكل الأمثل.

وفي محافظة القنيطرة انطلقت المسابقات نفسها بمشاركة 420 طالباً وطالبة و150 مشرفاً في مدرسة الشهيد محمد مصطفى بالزاهرة الجديدة بدمشق، حيث أكد عضو قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي- رئيس مكتب التربية والطلائع في القنيطرة وحيد الزعل على أهمية توفير الأجواء المريحة التي تسمح بمسابقات حرة يتخللها جو من التنافس الشريف الهادف الذي يسمح بإظهار الإبداعات الوطنية وشاطرته الرأي عضو قيادة المنظمة- رئيس مكتب المسرح والفنون الشعبية هبة السيد مضيفة: إن إدخال الأتمتة في عدد من الاختصاصات خلال العام الجاري كتجربة أولى لاختبار الفائزين على مستوى القطر حرصاً على التمييز بين الرواد.

في حين أوضح مدير تربية القنيطرة فوزات الصالح أهمية التشاركية في عمل التربية ومنظمة طلائع البعث من أجل كشف الإبداعات الوطنية واستثمارها ورعايتها بالشكل الذي يسمح بتطويرها والاستفادة منها بأعمال التنمية مستقبلاً.

وضمن الإطار ذاته شارك نحو 500 تلميذ وتلميذة من مختلف مدارس السويداء وريفها بالمسابقات المذكورة لأكثر من 42 اختصاصاً أهمها المجالات الفنية والأدبية والرياضية والعلمية وأوضح عضو قيادة فرع المنظمة في السويداء عصمت أبو عساف أن المسابقات تقام في أربعة مراكز منتشرة فيها مؤكداً أهميتها في تثبيت معلومات الطلاب وتعزيز روح المنافسة فيما بينهم وتشجيع استمرارية ظهور الإبداعات المتميزة وتنميتها وتأهيلها لاستخدامها في مجالات التنمية.